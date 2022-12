Madagascar: Hôtellerie - Un centre de formation à Sainte-Marie

Sainte-Marie a son centre de formation professionnelle dédié à l'hôtellerie. Vatel Madagascar a inauguré samedi dernier " Fanorona ", un centre qui a pour vocation de former les jeunes de Sainte-Marie aux métiers de base de l'hôtellerie : serveur, commis de cuisine, femme de chambre et réceptionniste. La formation sera divisée en deux dont des cours théoriques qui auront lieu au centre Cetamada de l'association Anjaranay tandis que la formation pratique se déroulera à l'hôtel Vanivola.

Un stage de trois mois, en partenariat avec les hôteliers de Sainte-Marie, complètera le cursus de formation, et à l'issue duquel, les étudiants seront placés à des postes opérationnels. " Le but de cette formation est de contribuer premièrement à l'insertion professionnelle des jeunes, deuxièmement à la professionnalisation des métiers de l'hôtellerie à Sainte-Marie, et troisièmement à préserver l'environnement à travers des cours de sensibilisation, mais également par la diminution de la pression humaine sur la biodiversité dès lors que la population a un revenu convenable " précise-t-on du côté des initiateurs du projet dont la concrétisation a été rendue possible grâce au programme Mitsiry, un programme co-créé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et le fonds d'investissement à impact Miarakap. Et ce, avec la contribution de plusieurs entreprises partenaires. Mitsiry a pour objectif de générer un impact positif sur les communautés locales et la conservation de la biodiversité à travers le financement et l'accompagnement d'entreprises privées.