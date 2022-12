Madagascar: Enlèvement des ordures à Tana - Des camions arrivent en renfort

L'opération coup de poing pour venir à bout des amoncellements d'ordures à Antananarivo, enclenche la vitesse supérieure.

Aux services des charrettes à bras - auxquelles la Commune urbaine d'Antananarivo a fait appel pour aider à vider les bacs à ordures - viennent s'ajouter les camions, dont le nombre a été renforcé, notamment, pour les services de jour. Ce, avec l'aide de diverses entités, notamment la région Analamanga et le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, ainsi que quelques coups de main d'entités privées.

Depuis maintenant six jours, les passages des camions bennes se multiplient en journée comme la nuit, tandis que les engins chargés de déblayer les abords des bacs débordants et les rues encombrées de déchets, ne chôment pas. Près d'un millier de tonnes d'ordures par jour ont été enlevées depuis le milieu de la semaine dernière. De nombreux bacs restent à vider et les va-et-vient des camions se poursuivent, suivant des axes prédéfinis.

Les périodes de fête étant toujours synonyme d'augmentation des volumes de déchets générés par les ménages, il est à prévoir que les bacs se remplissent plus rapidement, nécessitant plus d'un passage par jour des camions pour l'enlèvement. Le volume d'ordures déposées dans les bacs risque ainsi de passer du simple au double d'ici la fin de l'année. Un planning beaucoup plus rigoureux et le maintien du renforcement de la flotte de camions bennes utilisés pour les opérations d'enlèvement d'ordures, s'imposent. Afin d'éviter que les montagnes de déchets ne se reforment plus vite que prévu.