Madagascar: Andry Rajoelina à Washington - Élections, gouvernance et insécurité alimentaire au menu

Le président de la République figure parmi la cinquantaine de Chefs d'Etat africains qui vont participer au Sommet USA-Afrique qui se déroulera du 13 au 15 décembre à Washington DC.

Le Chef de l'Etat, accompagné de son épouse Mialy Rajoelina, a foulé le sol américain dans la nuit de dimanche. Durant cette visite officielle en terre américaine, Andry Rajoelina aura un programme très chargé prévoyant plusieurs rencontres bilatérales avec des dirigeants et personnalités influentes du monde des affaires. Parmi ces rencontres importantes et très attendues du numéro Un d'Iavoloha figurent, entre autres, celle avec le vice-président de la Banque Africaine de Développement, Adesina Akinwumi, et la vice-présidente de la Banque mondiale en charge de l'Afrique Orientale et Australe, Victoria Kwakwa qu'il a reçu au Palais d'Iavoloha la semaine dernière.

D'après les informations, une séance de travail avec cette dernière est prévue à Washington pour finaliser les discussions autour des aides budgétaires que la Banque mondiale va octroyer à Madagascar. Si l'on se réfère à son agenda, le président américain, Joe Biden, ne prévoit aucun tête-à-tête avec aucun de ses homologues africains durant ce Sommet USA-Africa 2022. Cependant, les indiscrétions laissent entendre qu'il pourrait y avoir une réunion multilatérale sur les questions des préparatifs électoraux entre le numéro Un américain et quelques Chefs d'Etat africains. Les élections mises à part, l'ordre du jour de ce sommet concerne également la gouvernance et la question des droits de l'Homme. À noter que des membres de la Société civile malgache sont aussi présents aux Etats-Unis dans le cadre de cet évènement.

Enjeux

Ce jour, sauf changement de dernière minute, le couple présidentiel rencontrera les membres de la diaspora malgache aux Etats-Unis et au Canada. Mises à part les réunions bilatérales en marge du Sommet, le président Andry Rajoelina est invité à d'autres évènements majeurs, en l'occurrence le dîner d'affaires qui s'est tenu hier soir, durant lequel étaient présents, entre autres, le président de l'Union Africaine et non moins président du Sénégal Macky Sall, le président du Libéria George Weah, ainsi que la présidente du Millenium Challenge Corporation (MCC) Alice Patterson Albright. À noter qu'il s'agit de la deuxième rencontre USA-Afrique après celle organisée en 2014. Avec les enjeux de la situation géostratégique engendrée par la guerre en Ukraine, ce sommet sera surtout stratégique car ce sera une occasion pour les USA de lancer un lobbying auprès des dirigeants africains. Cette semaine, Joe Biden avait déjà annoncé qu'il entendait plaider pour l'intégration de l'Union Africaine au sein du G-20.

Coopérations commerciales

Pour Madagascar, cette rencontre de haut niveau sera une occasion pour convaincre les États-Unis et les partenaires américains de soutenir le pays par rapport, notamment, aux nombreux défis des changements climatiques et la sécurité alimentaire. L'avenir des coopérations commerciales et d'investissement entre les États-Unis et l'Afrique, la transition énergétique sur le continent africain, la promotion de l'agribusiness et la sécurité alimentaire, faire progresser une connectivité numérique et favoriser une croissance inclusive grâce à la technologie sont, entre autres, les principaux sujets qui vont être évoqués pendant trois jours à Washington DC. Le sommet débute, officiellement, demain au Walter E. Washington Convention Center. Le 15 décembre, le président Andry Rajoelina prononcera un discours pendant les sessions des Chefs d'Etat sur le partenariat USA-Africa pour le partenariat sur l'Agenda 2063 et sur la promotion de la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires. Pour ce voyage, le couple présidentiel est accompagné du ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères par intérim, Richard Rakotonirina, du ministre de l'Industrie et du Commerce, Edgard Razafindravahy, de la ministre de la Communication, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, du vice-président du Sénat Eric Besoa, de la directrice de Cabinet de la Présidence, Baomiavotse Vahinala Raharinirina et de la directrice de la Coopération économique de la Présidence, Anne-Muriel Rahaingonjatovo.