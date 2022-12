Madagascar: QMM - Début des discussions avec les pêcheurs et les usufruitiers

Retour à la table de négociations. L'instance dirigeante de QMM, les autorités locales, ainsi que les représentants des communautés de pêcheurs et d'usufruitiers annoncent le début des discussions pour dénouer la crise qui a entraîné le blocage de l'accès au site minier.

Cet accord résulte de la décision des usufruitiers et des pêcheurs éligibles. Ces derniers ont signé une déclaration publique en ce sens et ont annoncé leur volonté de poursuivre le dialogue dans un climat serein.

Avancée

On s'achemine donc vers un apaisement que le Directeur général de QMM considère comme une grande avancée du processus de négociation avec les pêcheurs et les usufruitiers.Le gouverneur de la région Anosy, Jocelyn Raharimbola, a pour sa partremercié QMM et les représentants des usufruitiers et pêcheurs d'avoir accepté de " poursuivre le dialogue malgré le contexte difficile avec le blocage de route actuel. Il est important que nos engagements communs depuis plusieurs mois aboutissent ". Les représentants des usufruitiers ont pour leur part affirmé leur " conviction de maintenir le dialogue selon la charte de négociation établie, dans le respect et le calme ".

Médiateur

Une issue heureuse se profile en tout cas dans cette crise puisque les parties prenantes se sont mises d'accord sur les règles de négociations, en vue, particulièrement, d'assurer l'objectivité et la neutralité du dialogue. QMM a, notamment, proposé la présence d'un médiateur, ou d'un observateur issu de la société civile. Les parties entameront ensuite les discussions sur la nature des impacts encourus par ces groupes de plaintifs éligibles qui mèneront à l'évaluation des réparations aux doléances reçues. En tout cas, le dénouement de cette crise est plus que jamais souhaité par les autorités, QMM ainsi que les communautés locales, dans la mesure où l'extraction de l'ilménite joue un rôle important dans l'économie régionale et nationale.