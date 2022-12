Ile Maurice: Bilan 2022 du Ministère des Sports - Le ministre Stephan Toussaint heureux et satisfait de ce qui a été accompli

Entouré de ses principaux collaborateurs, Stephan Toussaint a rencontré la presse, à Côte d'Or, pour présenter le bilan du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs pour l'année 2022. Il a ainsi parlé de ce qui a été réalisé en faveur de la jeunesse, du volet récréatif et des sportifs.

Sport

"C'est dans la seconde partie de l'année que les activités sportives ont été plus nombreuses après la levée des restrictions sanitaires. Je suis très heureux du bilan dans les compétitions à l'étranger. Je félicite la délégation de handisport qui revient des IWAS World Games for the Physically Handicapped Persons au Portugal avec 12 médailles d'or. Il y a aussi eu les Jeux du Commonwealth dont Maurice est revenue avec 3 médailles d'argent et 2 de bronze. Cela faisait longtemps que l'on avait pas réussi une aussi bonne performance à ces Jeux. Il y a aussi une longue liste de compétitions internationales lors desquelles nos athlètes ont brille cette année", a déclaré Stephan Toussaint.

Celui-ci a aussi dit son appréciation du fait que l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA) ait pris le pari d'organiser les championnats d'Afrique seniors du 8 au 12 juin. "Nous avons pu voir en action de grandes vedettes de l'athlétisme africain ici à Côte d'Or."

Le ministre est heureux que le High Performance Centre (HPC) de Côte d'Or tourne à plein régime sous la houlette de Yannick Lincoln. "252 athlètes élites sont pris en charge gratuitement au HPC. Même les athlètes qui prennent part aux Jeux de la CJSOI ont effectué leur préparation physique au HPC."

Le ministre a salué le travail effectué par le comité Horizon Paris 2024 présidé par Dominique Filleul tout en annonçant qu'une nouvelle formule sera mise en place pour son fonctionnement à partir de janvier 2023. Il s'est félicité de ce qu'accomplit le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) sous la présidence du chef de cabinet de son ministère, Joseph Ramsamy. "Désormais, même les sports collectifs tels que le basket-ball, le football et le volley-ball comptent des bénéficiaires."

Selon lui, il y a 136 anciens sportifs qui reçoivent la State Recognition Allowance for Retired Athletes (SRARA). "Il va falloir songer déjà augmenter le budget car le nombre de bénéficiaires ne va cesser d'augmenter. Mais nous sommes heureux de reconnaître la valeur de nos anciens athlètes." Il y a aussi un "special grant" de Rs 15,000 qui a été accordée à 118 athlètes de l'élite, ce qui leur a permis d'acheter des équipements, des fortifiants entre autres. Aussi, une somme totale de Rs 5,6 millions a été déboursée en termes de "cash prize" pour récompenser les athlètes qui ont brillé lors des diverses compétitions.

Formation

Stephan Toussaint estime qu'il est essentiel de créer une base pour assurer la relève. C'est pour cela que la somme de Rs 14 millions a servi pour la création de centres techniques régionaux pour plusieurs disciplines. Pour le ministre, cela commence déjà à porter ses fruits. Pour l'athlétisme, il existe 7 centres régionaux (CR) dont deux à Rodrigues et 21 écoles. Pour le football, en plus de la Liverpool FC Academy qui a renouvelé son bail pour encore 3 ans, et le Centre National Technique de François Blaquart à Réduit, il y a 12 centres régionaux et 41 écoles. Pour le basket-ball, l'on compte 4 CR et 9 écoles dont une à Rodrigues, pour le badminton, 3 CR ont été mis en place, pour la lutte 5 écoles et le judo 4 CR.

"Nous avons organisé une National Youth Football League entre avril et novembre pour les catégories U13, U15, U17 et U19 garçons et U17 filles. 223 matches ont eu lieu au total. L'académie de Liverpool fonctionne très bien et nos représentants ont réussi une bonne prestation au UK Football Tour en juillet, remportant un match face à l'académie de Robbie Fowler", a souligné le ministre.

Jeunesse

"Nous avons revu notre façon d'opérer pour être en accord avec notre mission qui est de rendre les jeunes autonomes. Dans ce contexte, nous avons effectué une étude. Nous avons revu le mode opératoire du National Youth Council (NYC) et nous avons obtenu un budget pour remodeler les centres de Jeunesse qui sont devenus des Youth Hubs. Celui de Mahébourg sera opérationnel fin janvier 2023 alors que celui d'Helvétia sera prêt fin mars 2023", indique Toussaint. La façon d'appréhender les problèmes rencontrés par les jeunes a été revue et une psychologue a été recrutée afin de créer un service d'écoute. D'autre part, un modèle numérique a été trouvé pour le fonctionnement du National Youth Civic Service.

Loisirs

Le Mauritius Recreation Council (MRC) a été créé fin 2021 et a débuté ses activités cette année. "L'activité phare du MRC a été l'organisation d'une journée de loisirs pour les personnes vivant en situation de handicap, le 19 novembre dernier, au centre de Pointe Jérôme. Plusieurs activités étaient proposées dont le quad biking, le cheval, le kayak, le pédalo, le chant et des jeux de société. Tous les participants sont repartis très contents", affirme le ministre. Celui-ci a aussi fait mention du concours de chants "Acapella" au mois de mai qui a été remporté par un groupe venu de Rodrigues.

Sport pour tous

Stephan Toussaint a réitéré le souhait de son ministère de permettre à tout un chacun de pratiquer une activité physique et sportive. C'est pour cela que le Mauritius Sports Council (MSC), à travers Active Mauritius mis en place plusieurs activités à l'instar de l'After school Sports and Fitness programme, le Summer et Winter Holiday Sports Camp et la natation scolaire/Anou Nazer Rodrigues notamment.

Le World Walking Day a aussi été célébré le 2 octobre et a attiré plus de 3000 participants. Le 12-Hour Relay Run, Walk, Jog for Health a, lui, eu lieu le 20 novembre à Côte d'Or avec 1800 participants.

Objectifs 2023

Stephan Toussaint prévoit une année 2023 très chargée pour nos sportifs. "Toutes ces compétitions auront lieu aux alentours du mois d'août et j'espère que les organisateurs feront en sorte de synchroniser les dates. Il y aura les Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo, les 11es Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar du 23 août au 4 septembre et les Jeux d'Afrique au Ghana en août toujours lors desquels, Maurice sera en lice dans 12 disciplines", a fait ressortir le ministre.