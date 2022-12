Ile Maurice: Mauritius Telecom - Un audit effectué à coup de millions pour rien ?

Selon nos informations, les auditeurs américains et indiens de FTI Consulting ont terminé leur vérification de certains dossiers qui auraient pu compromettre l'ancien CEO de Mauritius Telecom (MT), Sherry Singh.

Or, il semble que le rapport ne sera pas utilisé. Et pourquoi ? Une source chez MT a laissé entendre que la hache de guerre a été enterrée entre le Premier ministre et Sherry Singh. Contacté, un proche de ce dernier dément tout "arrangement à l'amiable". Il ajoute : "En fait, on n'a rien pu trouver contre Sherry Singh car tout a été approuvé par le board." Cet exercice de vérification aurait coûté plusieurs millions de roupies "qui ont donc été jetées par la fenêtre", rappelle ce proche de l'ex-CEO de MT.

Une source au Prime Minister's Office (PMO) donne une explication contradictoire pour justifier la non-utilisation du rapport de FTI Consulting : Sherry Singh aurait accepté, en retour de ne pas insister sur l'affaire de sniffing, qu'il reconnaît que cette dernière ne contient rien de grave. Le proche de l'ancien CEO nous demande : "Avez-vous entendu Sherry Singh se rétracter ?" Et de maintenir que l'affaire de sniffing est accablante pour le gouvernement qui a bien commis ou a du moins tenté de commettre une trahison.

La même source au PMO nous fait savoir que le rapport de FTI ne sera, après tout, pas rendu public car il concerne une compagnie privée, MT. Toutefois, elle pense que le rapport sera remis aux autorités concernées, comme la police ou l'Independent Commission against Corruption (ICAC), et sera bientôt fuité à la presse. Pas vers l'express, en tout cas. "Le rapport complet ?" avons-nous demandé. Réponse : "Probablement non, car les parties sensibles concernant les secrets commerciaux ne le seront pas."

Y aura-t-il du Sherry picking sous ce prétexte, c'est-à-dire, la fuite des parties qui arrangeront la direction de MT et le gouvernement, et qui desserviront l'ex-CEO ? "Vous le saurez en temps et lieu." Et lorsque nous lui faisons remarquer que ce ne sera pas honnête de ne laisser fuiter que des morceaux choisis, notre source se justifie : "D'autres l'ont déjà fait, notamment concernant le rapport sur Kistnen. Et personne n'y a rien eu à redire."

Il est possible aussi que le rapport ne soit pas fuité, même en partie, et que cette menace ne viserait qu'à faire peur. Attendons voir. Nous avons essayé en vain de parler à Maxime Sauzier, le Chairman de MT. La cellule de communication de MT nous a, elle, répondu : "The MT Board has taken cognizance of the full forensic and HR audit reports. MT shall follow all governance procedures and pursue the best course of action through its legal advisors."