Ile Maurice: Motion de radiation des charges - Raquel Jolicoeur compose des chansons sur le "planting" en attendant

Raquel Jolicoeur a comparu en cour de district de Port-Louis, hier, et ses hommes de loi, Meˢ Sanjeev Teeluckdharry et Akil Bissessur, ont réitéré leur demande de faire rayer les quatre accusations provisoires qui pèsent sur lui.

Alors que le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a demandé du temps pour statuer et que l'affaire sera appelée le 5 janvier 2023, le chanteur du groupe 666 Armada a confié, à sa sortie de la cour, qu'il compose des chansons sur le "planting" dans sa cellule à Melrose.

Le père de famille nie être un trafiquant de drogues et affirme être un commerçant de légumes qui est victime de représailles suite à sa vidéo où il dénonçait les pratiques de "planting" de la police. Pour Me Sanjeev Teeluckdharry, la détention de son client depuis le 2 mai (pour acte de terrorisme, possession d'armes à feu et d'explosifs, et trafic de drogue, entre autres) constitue un abus de procédure et un dispositif déguisé pour le détenir. Selon lui, les policiers "have settled/framed/ nailed down by planting/causing to plant incriminating articles in his premises and on him".