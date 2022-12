Afrique de l'Ouest: Notation - GCR révise à la hausse la note de long terme de TotalEnergies Marketing Sénégal qui passe de A-(WU) à A (WU).

GCR Ratings (GCR) a révisé à la hausse la note d'émetteur de long terme de TotalEnergies Marketing Sénégal qui passe de A-(WU) en novembre 2015 à A(WU) avec une perspective stable en décembre 2022, a annoncé cette agence de notation basée à Dakar.

Quant à la note d'émetteur de court terme, elle est aussi révisée à la hausse en passant de A2 (WU) en novembre 2015 à A1 (WU) en décembre 2022.

<> souligne GCR. Elle ajoute que la société présente un profil de liquidité adéquat.

Selon l'équipe de notation, la position de leader du marché très concurrentiel sénégalais de la distribution de produits pétroliers de TotalEnergies Marketing Sénégal constitue une force majeure de sa notation. La société occupe la première place parmi les distributeurs sénégalais de produits pétroliers depuis plus de cinq ans avec une part de marché de 22% en 2021. La société a su développer sur ce marché des avantages concurrentiels essentiels reposant sur une offre diversifiée (vente de carburant, vente GPL, vente de lubrifiants, réparation/entretien de véhicule, vidange, lavage, restauration, services digitaux) qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels, un maillage territorial lui permettant d'être au plus près de sa clientèle et une bonne reconnaissance de sa marque comme gage de qualité et d'expertise. <<Cependant, tempère GCR, sur ce marché, TotalEnergies Marketing Sénégal fait face à une pression concurrentielle forte qui pourrait menacer d'éroder sa part de marché.>> GCR estime toutefois que TotalEnergies Marketing Sénégal est en mesure de conserver voire renforcer sa position de leader dans les 12 à 18 prochains mois en raison de ses solides avantages concurrentiels et du fort soutien de ses actionnaires de référence.

Selon GCR, TotalEnergies Marketing Sénégal tire sa notoriété notamment de son assimilation au groupe de renommée mondiale, TotalEnergies, qui lui apporte un soutien important matérialisé par des conventions d'assistance générale et de conseil concernant son cœur de métier. Ce qui fait dire à l'agence que ce support permettra à la société de continuer de renforcer sa position de leader à travers une différenciation par la qualité en vue de capter une part importante de la croissance à venir du marché.

<<Cependant, la notation de la société est affaiblie par un profil de rentabilité perfectible caractérisé par des marges réduites et en baissé>>, souligne GCR. L'agence estime que l'exploitation de la société génère une faible rentabilité, reflétant la faible capacité du modèle opérationnel de la société à générer des marges robustes en raison du caractère régulé des prix de ventes que TotalEnergies Marketing Sénégal ne contrôle pas. Dans ce contexte, la marge nette est ressortie en deçà de 2% en 2021. GCR estime que la marge nette de la société restera faible, à moins de 2% dans les 12 prochains mois.

Selon toujours GCR, le niveau de flexibilité financière de TotalEnergies Marketing Sénégal est adéquat en raison d'un ratio de couverture des intérêts s'établissant à 8,4x en 2021 et d'une couverture du stock de dettes de 1,4x en 2021. <<Cependant, les dettes de la société sont élevées soutenues par une part prépondérante des dettes à court terme (81%) utilisées par la société pour couvrir le décalage de trésorerie lié au retard de recouvrement des créances sur l'administration centrale>>, relève encore l'équipe de notation.

Sur le profil de liquidité, l'agence est d'avis qu'il est adéquat car les sources de revenus à court termes couvrent 150% des emplois à court terme en 2021. Cependant, le bon profil de liquidité est soutenu par les dettes à court terme de la société et le niveau de liquidités reste sous pression en raison du niveau croissant des dividendes servis : +110%pour l'année fiscale 2021.

GCR justifie la perspective stable par le fait que, malgré la forte pression concurrentielle et un prix de vente fixe et bas, TotalEnergies Marketing Sénégal dispose d'avantages comparatifs qui devrait lui permettre de maintenir le volume de ses ventes à un niveau élevé. Ses marges devraient rester faibles mais sa flexibilité financière et sa liquidité devraient s'améliorer.

Selon GCR, un rehaussement de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal serait la conséquence d'une hausse des volumes de vente et des parts de marché conduisant à renforcer sa position de leader, une meilleure efficience d'exploitation et/ou une optimisation des frais généraux conduisant à une amélioration de sa marge nette ou d'une amélioration de sa flexibilité financière.

En revanche, GCR soutient qu'un abaissement de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal serait la conséquence d'une poursuite des baisses de parts de marché pouvant menacer sa position de leader et la réalisation des volumes nécessaires au maintien d'un niveau de rentabilité adéquat, une dégradation dans les conditions d'exploitation et/ou une hausse significative des frais généraux conduisant à une détérioration de la marge nette, d'une dégradation de sa flexibilité financière ou d'une baisse du niveau de liquidité.