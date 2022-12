Afrique: Financial Afrik Awards - Les 13 lauréats de la cinquième édition connus

La cinquième édition des Financial Afrik Awards s'est tenue le 8 décembre à Lomé sous le thème de l'Afrique dans la finance verte.

Selon un document du magazine " Financial Afrik ", quelques 500 personnes ont suivi en direct et en virtuel les panels consacrés à la structuration de la finance verte en Afrique. Dans son discours d'ouverture de la conférence, le ministre togolais de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, a exhorté les banques et les acteurs de la finance à œuvrer pour aider l'Afrique à capter les immenses potentialités de la finance verte.

"Avec 35 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 1000 milliards de dollars d'émissions obligataires vertes, le continent a un gap à combler ", déclare Seyni Nafo, membre du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat et porte-parole des négociateurs africains lors des COP. Au terme des débats de qualité animés par des experts de haut niveau, la conférence a été suivie d'une analyse macroéconomique du paradigme de la finance verte par Kaco Nubukpo, économiste togolais. L'événement a culminé par un dîner de gala consacré à la désignation des lauréats des Financial Afrik Awards.

Ainsi, le ministre des Finances de l'année est Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la République Démocratique du Congo.

Le banquier de développement de l'année, revient à Sidi Ould Tah, directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea).

Pour le prix spécial du leadership féminin Rose Kayi Mivedor, ministre chargée de la promotion de l'investissement, Togo.

Le financier de l'année est attribué à Serge Ekué, président de la Banque ouest-africaine de développement (Boad), une institution accréditée par le fonds vert pour le climat et active dans le financement des économies ouest-africaines.

Le Ceo de l'année Arouna Nikiema est attribué au Pdg de BBS Holding, un groupe de 11 000 employés présent dans 8 pays, Arouna Nikiema fait partie des forces montantes de l'entreprenariat burkinabé et africain.

L'Asset manager de l'année, Marc Kamgaing ,Ceo Harvest Asset Management Avec 241 milliards de FCFA d'actifs sous gestion à la fin 2021 et un capital social multiplié par 5 en juillet 2022, Harvest Asset Management, fondée en 2017, s'impose dans la zone Cemac en tant que leader de la gestion d'actifs.

Le deal vert de l'année Patrick V. Verkooijen, Ceo Global Center on adaptation (Gca) pour son engagement en tant que chef de file de la mobilisation de 25 milliards de dollars en faveur du Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique (Aaap).

Le deal de l'année Naoufal Bensalah, Ceo de Africa Bright. Pour les premières obligations vertes d'Afrique Centrale en faveur de la société gabonaise Façade maritime du champ triomphal pour un montant de 20 milliards de FCFA.

L'économiste de l'année, Kako Nubukpo, Togo économiste auteur de " Une solution pour l'Afrique : du néoprotectionnisme aux biens communs ", et de plusieurs livres et articles de référence sur l'économie africaine.

La Fintech de l'année Mfs Africa revient à la société fondée par Dare Okoudjou a racheté Global Technology Partners en Amérique du Nord, devenant la première plateforme de services en Afrique.

Intégrateur monétique de l'année Valentin Mbozo'o, Gimac le Groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale (Gimac) a mis en œuvre la plateforme Gimac-Pay qui consacre l'inter-opérabilité entre les banques et le mobile money.

Quant au Prix de la meilleure Pme Ismaël Siby, il échoit au Ceo de Marena Gold Une des rares entreprises africaines qui raffinent l'or en Afrique et fabrique des lingots.

Lifetime achievement est attribué à Gervais Koffi Djondo Co-fondateur du Groupe Ecobank, de la compagnie Asky et promoteur des projets et initiatives panafricain.