Afrique: Zone G20 - Rebond de 1,3% du PIB au troisième trimestre 2022

Le produit intérieur brut (Pib) de la zone G20 a augmenté de 1,3% en glissement trimestriel au troisième trimestre 2022 selon les estimations provisoires, après avoir reculé de 0,3% au deuxième trimestre.

Selon un communiqué de presse, en revanche, dans la zone Ocde, la croissance du Pib est restée faible au T3 2022 à 0,4%1.

Le rebond dans la zone du G20 au troisième trimestre, explique-t-on, a reflété principalement une reprise en Chine, alors que certains des confinements Covid-19 les plus stricts du pays ont commencé à être assouplis. Le Pib de la Chine a progressé de 3,9% en glissement trimestriel après s'être contracté de 2,7% au T2 2022.

L'économie s'est également redressée aux États-Unis, le Pib ayant augmenté de 0,7 % au T3 2022 après une contraction de 0,1 % au

trimestre précédent, tiré par les exportations nettes (exportations moins importations), comme indiqué dans le dernier communiqué sur la croissance du Pib de l'Ocde. Ensemble, la Chine et les États-Unis ont contribué pour quatre cinquièmes de la croissance de 1,3 % du G20 au T3 2022. La croissance du Pib a également repris en Afrique du Sud et en Inde, tandis que le Pib a continué à croître en Allemagne et en Arabie saoudite.

Malgré la reprise dans l'ensemble de la zone G20, le Japon, le Royaume-Uni et la Turquie ont enregistré de petites contractions au T3 2022. La croissance du Pib s'est essoufflée au T3 2022 dans les huit économies restantes du G20 pour lesquelles des données sont disponibles, ralentissant le plus en termes relatifs au Brésil (0,4%, contre 1,0% au trimestre précédent), en Italie (0,5%, contre 1,1%), en Corée (0,3%, contre 0,7%) et en France (0,2%, contre 0,5%). Le ralentissement a été plus modéré en Australie, au Canada, en Indonésie et au Mexique.

Au troisième trimestre de 2022, le Pib de la zone G20 a dépassé de 6,0 % son niveau d'avant la pandémie (T4 2019). Le Royaume-Uni a été le seul pays du G20 à ne pas avoir encore retrouvé son niveau pré-pandémique, suite à des révisions des séries historiques.

Coopérant avec plus d'une centaine de pays, l'Ocde est un forum stratégique international qui s'emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.