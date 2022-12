Congo-Kinshasa: Des infiltrés à la solde de Kigali à Rutshuru

Le Ministère de la Communication et Médias dénonce, avec la dernière énergie, la présence irrégulière et l'exercice professionnel illégal, sur le sol congolais, de certains journalistes des médias propagandistes et communicateurs à la solde du pouvoir de Kigali. De Bunagana à Kishishe en passant par Bambo (chefferie de Bwito), Murimbi en regroupement de Tongo et Rutshuru Centre, ils y ont été escortés par des services M23/RDF.

Il attire l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur une nouvelle campagne de mensonges du Rwanda pour tronquer les faits, promouvoir des faux témoignages des autochtones et tordre le cou à la vérité à propos du massacre de Kishishe et autres perpétrés à travers le territoire de Rutsuru, en province du Nord-Kivu.

Le Ministère de la Communication et Médias qui alerte la presse nationale et internationale se réserve les droits des moyens légaux contre tous ceux qui vont relayer cette campagne mensongère du régime de Kigali utilisant les faux témoignages des populations prises en otage, conditionnées pour une mise en scène et menacées de mort.

Cette collaboration médiatique Rwando-M23 est une preuve supplémentaire du soutien avéré et incontestable du pouvoir du Président Paul Kagame aux terroristes qui sèment l'insécurité dans notre pays, tuent nos compatriotes et violent nos femmes et nos filles.

Enfin, le Ministère de la Communication et Médias réitère la détermination du Gouvernement à engager des poursuites judiciaires contre les responsables des crimes internationaux dans les massacres de Kishishe et Bambo pour réclamer justice et obtenir réparation. L'Exécutif national ne ménage aucun effort pour le retour de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays.

Fait à Kinshasa, le 12 décembre 2022