Centrafrique: 3,4 millions de personnes auront besoin d'une aide d'urgence en 2023

Une agence des Nations unies a alerté que près de 3,4 millions de personnes auront besoin l'année prochaine d'aide humanitaire et de protection en République centrafricaine (RCA), relevant que la crise humanitaire dans ce pays d'Afrique centrale continue de s'exacerber.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'Organisation des Nations unies (ONU), les 3,4 millions de personnes dans le besoin constituent une augmentation de 10% par rapport à 2022. Parmi elles, deux millions de personnes auront des besoins complexes et sévères menaçant leur bien-être physique et mental. L'ONU et ses partenaires auront besoin de 465 millions de dollars pour leur assistance humanitaire en 2023. L'impact de la guerre en Ukraine, conjugué à l'insécurité dans certaines zones et les conséquences du changement climatique sur les communautés les plus vulnérables, auraient lourdement contribué à l'augmentation des besoins.

Erosion persistante des moyens de subsistance

Au vu des violences envers les civils et l'insécurité dans les localités situées hors des centres urbains, Ocha estime que plusieurs milliers de personnes voient augmenter " leur niveau de vulnérabilité " ainsi que leurs moyens de subsistance " s'éroder ". Leur accès à la nourriture et aux services de base, notamment les soins de santé et l'eau, est drastiquement limité, selon une analyse multisectorielle conjointe de la communauté humanitaire sur l'aperçu des besoins humanitaires 2023 pour la Centrafrique. Le résultat de plus de 23 000 ménages interviewés dans soixante-douze sous-préfectures du pays.

Forte augmentation des prix du blé, du riz et de l'huile végétale

Les secteurs avec le plus grand nombre de personnes dans le besoin l'année prochaine seront l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la sécurité alimentaire, la santé et la protection ( entre 2,7 et 3 millions de personnes dans le besoin). La sécurité alimentaire fait partie des secteurs ayant affiché une hausse particulière des besoins, avec 600 000 personnes (+25%) de plus ayant besoin d'aide par rapport à la présente année . Sur le terrain, les effets de l'inflation sont visibles dans le panier des ménages. Avec 50% de la population ne mangeant pas à sa faim, la Centrafrique compte l'une des plus grandes proportions de personnes en situation d'insécurité alimentaire critique dans le monde.

1,5 million de personnes ont besoin d'une aide vitale

Ocha a examiné la situation alimentaire dans la sous-préfecture de Bakala. " Les habitants de la sous-préfecture de Bakala, au cœur de la RCA, dorment le ventre creux ", a-t-elle décrit, relevant que " des feuilles de manioc écrasées et bouillies, et des gombos transformés en sauce gluante, voilà ce qui finit dans les assiettes de la plupart de gens, un seul repas par jour ". Par ailleurs, le nombre de personnes touchées par les inondations a plus que triplé cette année par rapport à 2021. Une tendance qui va probablement se poursuivre en raison du changement climatique. Les inondations avaient touché plus de 35 000 personnes l'année dernière et près de 105 000 d'autres en cette année. Malgré des défis d'ordre sécuritaire et logistique, les acteurs humanitaires ont pu fournir une aide vitale à 1,5 million de personnes depuis le début de l'année, soit 75% de la cible du Plan de réponse humanitaire 2022.