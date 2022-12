Togo: Ces grands projets qui auront l'attention de l'exécutif communal l'année prochaine

Ils avaient ouvert leur Session budgétaire le Vendredi 09 Décembre dernier. Eux, ce sont les élus locaux de la Commune de Golfe 1.

Dernière de l'année 2022, cette session est l'occasion pour le Maire principal Joseph Gomado et ses pairs élus locaux de se planche sur le budget qui fera l'objet d'exécution dans le courant de l'année prochaine et ses composantes.

Entre les lignes de ce budget, on retrouve 14 grands projets qui feront l'objet d'exécution pour le grand bonheur des administrés. Entre autres, on y retrouve la phase 2 d'acquisition des engins de génie civil, le projet de développement de progiciel de gestion des ressources humaines, le projet d'aménagement d'un nouveau cimetière à Klobatème, des travaux d'aménagement et d'assainissement de la rue Kabou et des fournitures d'équipements, de sonorisation, de vidéo pour la surveillance de la présence du personnel.

Autres projets qui tiennent à cœur au Conseil communal de Bè Afédomé, ceux de fournitures d'équipements au Centre Médico-Social (CMS) et aussi à l'État civil de Klobatème, la prise de participation pour la réalisation du projet de pisciculture avec la Commune sœur de Vo 4, un fonds de garantie d'emprunt pour la promotion de l'emploi des jeunes, des travaux d'aménagement et de clôture du CMS Klobatème et un projet de réalisation des bâtiments scolaires des EPP.

Pour aboutir à une exécution complète et sans faille des prévisions faites dans ce budget primitif, le Maire Gomado table sur la synergie d'action. " Le budget étant une prévision, les objectifs ne seront atteints que s'il y a une synergie d'actions entre tous les acteurs : administration locale, services déconcentrés de l'Etat, les entreprises et sociétés privées, les OSC, les chefs traditionnels, les CDQ et bien d'autres ", déclarait-il à l'ouverture de cette session Vendredi dernier.

Comparativement à l'année finissante, on peut constater une évolution du budget primitif soumis aux participants à cette session, avec 420. 231. 000 FCFA. Ainsi, le budget est équilibré en recette et en dépense à 2.654.800.000 FCFA.