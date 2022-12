Cote d'Ivoire: Lutte contre Covid-19 - Les États-Unis font don de 2 millions de doses supplémentaires de vaccin à Abidjan

Les États-Unis ont fait don de plus de deux millions de doses de vaccins Pfizer Covid-19 supplémentaires à la Côte d'Ivoire, le 12 décembre 2022. Ce nouveau don portera le total des dons de vaccins Covid -19 du gouvernement américain à 12,1 millions de doses, soit 47% de tous les vaccins Covid-19 acquis par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Rapportent des officielles de l'ambassade des Usa à Abidjan.

GlobalVax, l'initiative du gouvernement américain dirigée par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (Usaid), a donné 22,7 millions de dollars pour accélérer et soutenir les efforts de vaccination. En 2023, 16 millions de dollars supplémentaires soutiendront les efforts du pays pour étendre et intégrer la vaccination Covid-19 à la vaccination de routine et aux soins de santé primaires.

« Les Etats-Unis sont fiers d'être un partenaire de premier plan du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la vaccination contre la Covid-19 et ses efforts de riposte. Ces dons démontrent l'engagement du gouvernement américain à travailler avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour atteindre son objectif de vaccination contre la Covid -19. Le gouvernement américain soutient également son homologue de la Côte d'Ivoire pour distribuer ces vaccins en toute sécurité, former les agents de santé et encourager les populations à se faire vacciner efficacement», ajoute la même source.

Sous le leadership du Ministère ivoirien de la Santé, la Côte d'Ivoire a récemment atteint une étape importante en vaccinant 52% de la population cible - l'un des taux de vaccination les plus élevés de la région. Ce dernier don de vaccins va accélérer les progrès vers l'objectif de vaccination complète des personnes âgées de 12 ans et plus (19 971 080 personnes), soit 70 % de la population ivoirienne.

« J'admire l'ambition et le dévouement du gouvernement ivoirien et je salue l'engagement et le travail acharné des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des agents de santé communautaires et de tous ceux qui participent au quotidien, à la vaccination contre la Covid-19 », a déclaré Mme Joann Lockark, Chargée d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. « J'encourage toutes les personnes qui sont éligibles à se faire vacciner. Ce vaccin sûr permet de vous protéger ainsi que votre communauté. »