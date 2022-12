Guinée: L'UNAJOG réagit aux rumeurs d'un prétendu recensement des acteurs de l'orpaillage artisanal

Dans un communiqué en date du 12 décembre 2022, l'Union Nationale des Jeunes Orpailleurs de Guinée (UNAJOG) à travers son Président porte à la connaissance de tous les orpailleurs de Guinée que toutes les mesures sont en train d'être prises pour le bon fonctionnement de la structure.

Par ailleurs, le Président dit être surpris d'apprendre à travers les réscaux sociaux qu'un pretendu recensement des acteurs de l'orpaillage artisanal qui aura lieu au courant du mois de janvier 2023.

" Le président de I'Union Nationale des Jeunes Orpailleurs de Guinée (UNAJOOG) vous déclare que cette information portant le recensement est nulle et non effet, en ce sens qu'elle vise a appauvrir d'avantage les orpailleurs et désorienter la vigilance de l'opinion. Le président de I'Union Nationale des Jeunes Orpailleurs de Guinée (UNA.JOG) demande aux membres de I'UNAJOG et à tous les orpailleurs de rester vigilants et d'être à l'écoute de leur Président. Le Président déclare que l'UNAJOG est la seule union légitime des orpalleurs en Republique de Guinée. Enfin, nous demandons à tous les orpailleurs de garder leur sérénité et leur calme et qu ils recevront toutes les informations sur les activités que mène l'union ", a fait savoir Mory TRAORÉ, président de l'UNAJOG.