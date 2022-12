Guinée: Labé - Affluence autour du dépôt des dossiers en vue d'intégrer armée

Dans le but d'injecter du sang neuf à l'armée guinéenne pour lui insuffler une dynamique nouvelle, les hautes sphères du pays et de la grande muette ont ouvert une campagne d'enrôlement qui vise à l'intégration sur la base de l'aptitude physique et intellectuelle des requérants.

À Labé, comme aux 4 coins du pays le dépôt des dossiers est en cours.

Venu de la cité de Manga Kindia Camara, Alseny a satisfait aux conditions exigées notamment :

La copie légalisée à son école d'origine de son diplôme, son extrait d'acte de naissance, son casier judiciaire, 4 photos d'identité, une demande manuscrite adressée au ministre délégué et le certificat de visite et de contre visite, pour lui tout est allé comme un couteau dans du beurre et pourtant il attend ses frères avec qui il entend tenter le voyage et qui sont loin d'avoir la même fortune que lui.

Saa Moussa Yombouno, lui se retrouve avec un problème de casier judiciaire, il se demande comment faire pour mettre main sur l'original qu'on lui exige.

L'affluence est tel dans les divers lieux de dépôt que sont les camps,que certains passent la nuit à la belle étoile pour occuper le peloton de tête lors du dépôt matinal.

Au premier abord, la date limite de dépôt était dimanche mais ce délai a été élargi au 28 décembre 2022.