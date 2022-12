Afrique: L'Ouganda peut-il enfin passer le cap de la phase de groupes ?

L'Ouganda a disputé chaque édition du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies, à l'exception de l'édition inaugurale de 2009, mais n'a jamais dépassé les phases de groupe.

Alors qu'ils s'apprêtent à disputer le tournoi pour la sixième fois en Algérie, les Ougandais n'ont qu'une seule mission en tête : réaliser la meilleure performance de leur histoire dans ce tournoi spécialement conçu pour les joueurs locaux.

Les Cranes sont redoutables dans la zone CECAFA, mais ils n'ont pas tout à fait traduit cela sur le continent.

Calendrier des matches (Groupe B)

14 janvier 2023 : RD Congo - Ouganda - Stade du 19 mai, Annaba

18 janvier 2023 : Sénégal - Ouganda - Stade du 19 mai, Annaba

22 janvier 2023 : Ouganda - Côte d'Ivoire - Stade de Baraki, Alger

Entraîneur- Milutin Sredojevic

Micho, comme on l'appelle dans le milieu des entraîneurs, en est à son deuxième passage avec l'équipe nationale ougandaise. Le loup serbe a effectué son premier passage avec les Cranes entre 2013 et 2017, où il les a menés à deux participations consécutives au CHAN en 2014 et 2016, qui se sont toutes deux terminées en phase de groupe.

Le tacticien a une vaste expérience sur le continent africain, ayant travaillé en Afrique du Sud avec les Orlando Pirates, au Rwanda, en Tanzanie, en Éthiopie, en Zambie et en Égypte, où il a entraîné le Zamalek en 2019, et il se tournera vers le CHAN pour s'imposer comme l'un des meilleurs tacticiens.

Les joueurs à suivre :

Le capitaine des Vipers SC, Milton Karisa, est l'un des joueurs qui sera très important pour le tacticien, notamment sur les lignes offensives. L'attaquant est en pleine forme pour les Vipers depuis le début de la saison et Micho comptera sur ses buts et ses passes décisives pour réussir le CHAN.

Bien qu'actuellement blessé, Yunus Sentamu est dans une course contre la montre pour être apte à la sélection pour le CHAN et son expérience internationale sera utile pour l'équipe en Algérie.

Un autre joueur qui pourrait être appelé dans l'équipe est le gardien Benjamin Ochan qui joue actuellement pour Kampala City Council Authority (KCCA). Bien qu'il n'ait pas beaucoup joué pendant les qualifications, son leadership et son expérience pourraient être utiles aux Cranes ougandais en Algérie.

Histoire en CHAN

L'Ouganda n'a échoué qu'une seule fois à se qualifier pour le CHAN, c'était en 2009.

Les Cranes ont participé à l'édition 2011 au Soudan, où ils ont perdu leurs trois matchs de groupe. Ils se sont améliorés en 2014, où ils sont repartis avec quatre points après une victoire et un match nul, en 2016, où ils ont obtenu deux points après deux matchs nuls, et en 2018 ainsi qu'en 2020, où ils ont obtenu un seul point.

L'histoire du football local

Comme c'est le cas pour de nombreux pays d'Afrique de l'Est, le pays n'a pas une grande histoire dans le football continental.

Actuellement, les plus grands clubs du pays sont le KCCA et les Vipers, qui fournissent également la majorité des joueurs de l'équipe nationale. Les Vipers se sont récemment qualifiés pour la phase de groupe de la TotalEnergies CAF Champions League pour la première fois de leur histoire après une victoire sur le TP Mazembe.

Ils sont actuellement les champions en titre de la ligue, qu'ils ont remportée pour la cinquième fois. Ils ont également remporté la Coupe d'Ouganda une fois, en 2015.

Le KCCA est toutefois le deuxième club le plus titré d'Ouganda, avec 13 titres de Premier League et 10 titres de Coupe d'Ouganda. Le club le plus titré en Ouganda est toutefois le SC Villa, qui a remporté 16 fois le titre de champion, mais qui a connu des difficultés ces dernières années.

Participations et succès en interclubs

Sur le plan continental, le KCCA a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, alors appelée Coupe d'Afrique des champions, en 1978 et 1982. Ils ont également atteint les phases de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF en 2017 et les quarts de finale du tournoi en 1985, alors appelé Coupe des vainqueurs de coupe de la CAF.

Le SC Villa a atteint la finale de la Ligue des champions de la CAF, puis de la Coupe des clubs champions en 1991. Ils ont été quart de finalistes en 1983 et 1993. Ils ont également été finalistes de la Coupe de la CAF en 1992.

Archives CHAN 2020

1re journée : Rwanda 0-0 Ouganda

3e journée : Ouganda 2-5 Maroc