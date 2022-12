Afrique: Les Léopards se lancent dans une nouvelle chasse au diadème

L'équipe nationale de la RD Congo, qui participera au Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies 2022, est l'une des équipes à surveiller en Algérie.

En tant que vainqueur du CHAN en 2009 et 2016, la RD Congo aborde ce tournoi avec les attentes de toute une nation suspendue à ses épaules.

Lors de son parcours de qualification, la RD Congo a éliminé le Tchad pour atteindre la phase finale pour la sixième fois en sept éditions, un record depuis la création de la compétition en 2009.

La dernière fois, au Cameroun, les Congolais ont fait bonne figure, notamment en phase de groupes, mais ont finalement été éliminés en quart de finale par le pays hôte.

Cependant, un nouveau staff technique a été mis en place avec des idées nouvelles, dans l'espoir de rendre les Léopards à nouveau grands.

Calendrier des matchs (Groupe B) :

14 janvier : RD Congo - Ouganda, 17h00 heure locale, Stade d'Annaba

18 janvier : RD Congo - Côte d'Ivoire, 17h00 heure locale, Stade d'Annaba

22 Janvier : Sénégal - RD Congo, 20h00 heure locale, Stade d'Annaba

L'entraîneur

Otis Ngoma, qui a remplacé Florent Ibenge au début de l'année, a été chargé de faire mieux cette fois-ci en Algérie, étant donné qu'il dispose d'une grande sélection de joueurs pour composer son équipe.

La RD Congo est dans un groupe B difficile avec la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et le Sénégal.

Les doubles champions lanceront leur campagne le 14 janvier contre l'Ouganda, participant régulier, avant d'affronter la Côte d'Ivoire trois jours plus tard et de terminer la phase de groupes contre les Lions de la Teranga du Sénégal.

Ngoma peut-il égaler l'exploit d'Ibenge ?

Ngoma Kondi Otis, lorsqu'il était joueur, était connu et respecté par beaucoup, mais en tant qu'entraîneur, il est encore à la recherche d'exploit retentissant.

Annoncé comme le remplaçant d'Ibenge en avril de cette année, Ngoma a été chargé de construire une équipe nationale locale plus compétitive, capable de se battre pour les honneurs.

Quelques mois à peine après son entrée en fonction, l'ancien entraîneur de Renaissance du Congo et de DC Motema Pembe a facilement battu le Tchad pour se qualifier pour cette édition du CHAN.

Bien qu'il ait déjà dirigé d'autres catégories de l'équipe nationale, il s'agira de sa première grande sortie sur la scène continentale, où il tentera de démontrer son savoir-faire technique.

Ayant remplacé Ibenge, qui pendant ses 10 ans à la tête de l'équipe locale a obtenu deux CHANs, il aura pour objectif de reproduire l'exploit enregistré par son prédécesseur.

Histoire du CHAN : La RD Congo peut-elle retrouver sa magie ?

L'une des équipes les plus impressionnantes de l'histoire de la compétition lors des premières éditions, la RD Congo connaît actuellement une période assez creuse, après avoir raté l'édition 2018 et lutté lors de l'édition 2020.

Pourtant, nombreux sont ceux qui se souviennent encore du Tresor Mputu Mabi qui a inspiré l'équipe de RD Congo du CHAN 2009 en Côte d'Ivoire et 2016 au Rwanda.

Guidés par Ibenge, les Léopards passent la vitesse supérieure et atteignent à deux reprises les sommets du football local du continent.

Les titres remportés en Côte d'Ivoire et au Rwanda font de la RD Congo l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition avec le Maroc.

Dotée de l'un des meilleurs championnats nationaux d'Afrique au cours de la dernière décennie, la RDC a acquis la réputation d'être l'un des prétendants à presque toutes les éditions du CHAN, à l'exception de l'édition 2018 pour laquelle elle n'a pas réussi à se qualifier.

Bien que le coach Ngoma ait sélectionné 41 joueurs pour un camp de préparation le mois dernier, des joueurs comme Likonza Glody et Mukoko Tonombe du TP Mazembe devraient inspirer la génération actuelle de joueurs en raison de leur expérience dans la compétition et plus encore.

Football Local

De nos jours, le championnat local de la RD Congo, connu sous le nom de LINAFOOT, est l'une des références sur le continent.

Au fil des années, les clubs de la LINAFOOT comme le TP Mazembe, l'AS Vita Club, le DC Motema Pembe, Saint Eloi Lupopo, entre autres, ont marqué le continent par leurs efforts dans les compétitions interclubs de la CAF.

Mazembe et Vita Club sont plusieurs fois vainqueurs de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération et fournissent habituellement une grande partie des joueurs congolais pour le CHAN et d'autres compétitions.

Participations et succès en interclubs

CAF Champions Clubs Cup

Trophées : TP Mazembe (1967, 1968), AS Vita Club (1973)

Finalistes : TP Mazembe (1969, 1970), AS Vita Club (1981)

CAF Champions League:

Trophées : TP Mazembe (2009, 2010, 2015)

Finalistes : AS Vita Club (2014)

CAF Confederation Cup:

Trophées : TP Mazembe (2016, 2017)

Finalistes : TP Mazembe (2013), AS Vita Club (2018)

Archives CHAN 2020

1ere journée : RD Congo 1-0 Congo

2e journée : Libye 1-1 RD Congo

Quart de finale : RD Congo 1-2 Cameroun