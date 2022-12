Afrique: Mondial | Demi-finale (20H00) - Argentine-Croatie : Au goût de l'inédit...

On se délecte déjà en imaginant Lionel Messi en finale du Mondial qatari. Encore faut-il écarter la Croatie de Modric, une nation de moins de quatre millions d'habitants qui prend un malin plaisir à déjouer les pronostics avec une résilience qui mérite un respect infini !

Nous y sommes, la première affiche des demies du Mondial nous propose ce soir au Lusail Stadium d'Al Daayen un plateau de choix entre l'Albiceleste de Messi et l'équipe au Damier de Modric. Et ce sera leur premier affrontement en match à élimination directe. Bourreau des Pays-Bas en quart de finale, l'Argentine vise légitimement la finale, une apothéose qui la fuit depuis le Mondial 2014 au Brésil avec une défaite face à la Mannschaft. La Croatie, à son tour, n'est plus un néophyte à ce stade de la compétition, sachant que son statut de vice-championne du monde lui permet forcément d'aborder le match avec un mental inébranlable. Vainqueurs du Brésil en 1/4, les Croates sont plus que jamais décidés à écarter un autre cador du football sud-américain et prendre rendez-vous pour la finale du dimanche 18 décembre.

Scaloni va devoir innover !

Revisitons maintenant les mouvements attendus au sein des deux sélections. Pas de blessés constatés dans les rangs de l'Argentine, mais deux joueurs vont manquer car suspendus pour ce dernier carré. Lionel Scaloni ne pourra ainsi pas compter sur les services de Marcos Acuna et de Gonzalo Montiel pour somme d'avertissements. D'autres joueurs sont également incertains en raison de pépins physiques. Déjà amoindris face aux Orange, Angel Di Maria et Rodrigo De Paul souffrent toujours de douleurs musculaires, alors que Papu Gomez est lui quasi-forfait. En face maintenant, Zlatco Dalic alignera son équipe type, un avantage conséquent quand on affronte la sélection d'Argentine, même diminuée.

Enfin, notons que le match sera arbitré par l'Italien Daniele Orsato, assisté par ses compatriotes Ciro Carbone et Alessandro Giallatini. L'arbitre remplaçant sera l'Emirati, Mohammed Abdullah Mohammed.

Equipe probable d'Argentine : Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Fernandez, de Paul, Mac Allister, Alvarez, Messi et Di Maria.

Equipe probable de Croatie : Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Kramaric et Perisic.