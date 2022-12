Maroc: Compétition des femmes entrepreneures francophones - Neuf femmes de Tunisie, Mali, Sénégal et Maroc lauréates

Ces finalistes ont été retenues parmi plus de trois cents réponses à l'appel à candidatures, lancé dans les pays francophones.

Neuf finalistes venant de Tunisie, Mali, Sénégal, France et Maroc ont été retenues dans le cadre de la "pitch compétition", destinée aux femmes entrepreneures francophones, organisée à l'occasion du Sommet de la Francophonie, qui a eu lieu à Djerba en Tunisie les 19 et 20 novembre 2022, par l'Institut français de Tunisie, le réseau pour femmes entrepreneures "The NextWomenTunisie" et African Propaganda.

Dans un communiqué rendu public, le réseau "The NextWomenTunisie" précise que ces finalistes ont été retenues parmi plus de trois cents réponses à l'appel à candidatures, lancé dans les pays francophones. L'initiative vise à encourager une vague de femmes entrepreneur dont la conscience sociale et les idées novatrices auront un impact positif sur les populations ciblées par leurs entreprises.

Le numérique, vecteur de développementet de solidarité

Alignées avec le thème du Sommet "Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone", les finalistes ont présenté leurs entreprises devant un jury d'experts internationaux. Trois entrepreneures ont été récompensées par des prix financiers, et deux entreprises ont été désignées "coup de cœur" du jury.

Le prix INNOVI'I-EU4Innovation offert par Expertise France a été décerné à Afef Bohli de Tunisie, à la tête de "Digi Smart Solutions", une entreprise qui déploie des systèmes intelligents pour la gestion de la qualité des eaux dans différents secteurs tel que l'agriculture et l'environnement.

Le prix Enda Tamweel a été décerné à Fatou Kiné Diop du Sénégal, CEO de E-Tontine, (la tontine en ligne), qui consiste à la mise en place d'un système d'épargne moderne s'appuyant sur des plateformes de paiement mobile.

Le prix Actifs Precieux a été décerné à Assitan Fofana du Mali, à la tête de Mali Solar Initiative, une jeune startup qui favorise un meilleur accès à l'électricité en proposant des kits solaires "prêt à installer" aux ménages.

Les prix coup de cœur ont été attribués à Fadwa Moussaif du Maroc, à la tête de Idyr Design, jeune marque de mode éthique made in Morocco, et à Mayssa Sandli de Tunisie, fondatrice de Blue TN, média de sensibilisation aux questions environnementales.