Congo-Brazzaville: Taekwondo - La fédération poursuit sa campagne d'évaluation des ceintures noires

Lancée depuis quelques semaines à Pointe-Noire, la campagne d'évaluation des athlètes et pratiquants de taekwondo, issus des clubs de Brazzaville, s'est déroulée le 11 décembre avec beaucoup de succès.

La campagne de test, d'évaluation et de mise à niveau des ceintures noires est une activité inscrite dans le programme de la Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae). Elle vise à actualiser le fichier fédéral, tout en permettant aux moins gradés d'accéder au niveau supérieur.

Au nom de la Fécotae, Me Yhostan Taboula a indiqué que cette activité de remise de diplôme permettra aux autres pratiquants de travailler davantage, puisqu'il s'agit simplement des ceintures noires.

A Brazzaville, notamment sur le tatami du club RNK Congo où s'est deroulée la cémonie, ils étaient près de cinquante stagiaires à exécuter les différents mouvements et exercices demandés par les membres du jury, dont Me Innocent Diackabana Moundongo, qui a mis en exergue sa rigueur pour détecter la qualité et le niveau des stagiaires.

La plupart des participants ont passé leur test avec succès et se disent prêts à défendre leur nouveau statut. " C'était, certes, compliqué mais pas difficile, puisque nous sommes des pratiquants de taekwondo. Nous avons juste restitué ce que nous pratiquons dans nos clubs respectifs. Nous sommes le futur de notre discipline au Congo, alors nous devons être capables de gérer les plus jeunes ", a indiqué Dinga Moussoukou, ceinture noire 3e dan. Dans les prochains jours, ce sont les taekwondistes des autres départements du Congo, notamment ceux de la Cuvette, du Niari et du Pool qui seront concernés.