Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché obligataire renoue avec la hausse ce 13 décembre 2022.

En baisses successives depuis le 8 décembre 2022, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec la hausse à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 13 décembre 2022.

Cette capitalisation s'est établie en effet à 8795,870 milliards de FCFA contre 8786,592 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 9,278 milliards. Toutefois, il faut noter que cette hausse ne gomme pas encore la baisse cumulée de 17,96 milliards entre le 8 et le 12 décembre 2022.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 19,729 milliards, à 5929,972 milliards de FCFA contre 5910,243 milliards de FCFA le 12 décembre 2022.

En revanche, la valeur totale des transactions est en retrait, se situant à 1,362 milliard de FCFA contre 1,633 milliard de FCFA la veille.

Du côté des indices, la situation contrastée est de nouveau de mise. L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), a ainsi progressé de 0,33% à 197,01 points contre 196,36 points la veille. Par contre, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a évolué négativement de 0,16% à 160,97 points contre 161,22 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 860 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 1 490 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,15% à 1 295 FCFA), BOA Niger (plus 5,36% à 6 000 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,79% à 765 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (moins 1,98% à 5 195 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,61% à 915 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,61% à 2 450 FCFA), Total Sénégal (moins 1,61% à 2 450 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 1,37% à 720 FCFA).