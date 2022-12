Sénégal: Sedhiou / Modernisation et valorisation des daraas pour une éducation de qualité - Le Khalife général de Ndiama Pakao en phase avec le Chef de l'Etat

Le Khalife général de Ndiama Pakao, président national des Ouléma mandingue du Sénégal et Ambassadeur pour la paix universelle, a organisé avant-hier, dimanche 11 décembre, une journée de récital du Saint-Coran pour un Sénégal de paix et de développement. Cheikh El Hadji Sidya Dramé s'est réjoui de l'initiative du président de la République de moderniser les écoles coraniques appelées Daaras. Le guide religieux a exhorté le reste des foyers religieux du pays à prier pour la paix, la concorde et une émergence sociale, économique et démocratique.

Sous la conduite du guide spirituel Cheikh El Hadji Sidya Dramé, Khalife général de Ndiama Pakao, président national des Ouléma mandingue du Sénégal et Ambassadeur pour la paix universelle, le foyer ardent de Oumoul Koura a vibré, hier dimanche, au rythme des versets du Saint-Coran. Pour le Cheikh, c'est d'abord pour se réjouir de l'initiative du chef de l'Etat Macky Sall à moderniser les écoles coraniques appelées Daaras.

"Nous rendons grâce à Dieu et prions sur son prophète Mohamed (PSL). Nous avons prié pour que Dieu bénisse cette initiative du président Macky Sall à moderniser les Daaras. Nous en sommes très contents. Personnellement j'encourage et engage le chef de l'Etat à poursuivre cette bonne dynamique de valorisation des Daaras car la paix, la stabilité et le développement d'une nation dépendent de la qualité de l'éducation de ses enfants", souligne-t-il avec force.

Cheikh El Hadji Sidya Dramé invite, dans le même temps, le reste des foyers religieux à formuler des prières pour que le Tout Puissant Miséricordieux bénisse le Sénégal, dans la paix et l'allégresse. "Partout où il y a des Daaras, des mosquées et autres lieux de cultes musulmans, je demande à ce que des prières y soient formulées pour que ces vœux pieux soient exaucés. J'en ai déjà fait avec mes talibés pour que Dieu continue de veiller sur le Sénégal et le reste du monde".

Il en fait une similitude avec un colloque de 1916 portant également sur la valorisation de ces Daaras. "En Afrique occidentale française et le 28 avril 1916, il y a eu une rencontre pareille et qui avait identifié 600 maîtres coraniques. Et Dieu merci si aujourd'hui le président Macky Sall pense à moderniser les Daaras", s'est-il réjoui de façon manifeste.

L'affluence était grande, hier dimanche, au foyer ardent de Oumoul Koura. La sublimation de Allah a inondé les cœur et les chansons en chœur ont magnifié la gloire de son envoyé, Seydina Mohamed (PSL), pour que soit sans cesse illuminé le Sénégal dans le concert des nations.