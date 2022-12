Congo-Brazzaville: Santé de la reproduction - Nécessité de créer une plateforme nationale au profit des jeunes

Au cours de la cérémonie de restitution de sa récente mission, le 12 décembre à Brazzaville, la première vice-présidente du Forum régional multifonctionnel de la jeunesse sur la Région des Grands Lacs (FRMJ-Cirgl), Rachel Rachetée Kombela, a invité ses compatriotes à s'unir autour d'une plateforme nationale de sensibilisation des jeunes et mineurs sur la santé sexuelle et de la reproduction.

La restitution de la mission a porté sur la présentation du projet Sharp (Solutions for supporting healthy adolescents and rights protection), financé par l'Union européenne dans la Région des Grands Lacs. Il était également question d'aborder les challenges liés à la santé reproductive chez les adolescents et les jeunes. L'objectif étant de créer une plateforme nationale en République du Congo afin de lutter contre les grossesses précoces et les avortements clandestins.

Pour atteindre ses objectifs, cette nouvelle structure juvénile devrait se déployer dans tous les départements, question de sensibiliser les acteurs concernés et de concocter les adhérents.

Cette plateforme nationale permettra d'intensifier la communication et la sensibilisation à la sexualité des jeunes, la prévention des grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles. L'un des buts de cette organisation étant d'épargner les jeunes des méfaits de la sexualité précoce.

Restituant sa mission de renforcement des capacités qui s'est déroulé du 21 au 25 novembre à Bujumbura, au Burundi, Rachel Kombela a partagé son expérience, expliquant quelques notions et technologiques apprises pour le bon fonctionnement des organisations juvéniles.

Selon elle, la place des jeunes est indispensable dans la société, d'où la nécessité de les orienter puis les encadrer sur la sexualité. " Nous devrons multiplier nos efforts afin de garantir un meilleur avenir pour nos jeunes et, par ricochet, pour notre pays. Votre apport est attendu car je sais que vous êtes sur le terrain et vos actions sont louables. C'est vous qui êtes sur le terrain et votre dynamisme est attendu pour que notre pays bénéficie des atouts du projet Sharp. Avec l'appui des structures comme Vival, nous ferons beaucoup ", a-t-elle indiqué.

Au terme de ce grand moment de partage, les participants se sont engagés à mettre en œuvre cette plateforme nationale. Les fiches d'engagement sont déjà disponibles. Une fenêtre numérique sera également lancée afin de faciliter l'adhésion des autres structures qui militent pour l'intérêt des enfants. Cela permettra au Congo de travailler en synergie avec d'autres structures des pays de la sous-région. Le Congo intégrera, par la suite, le projet Sharp.