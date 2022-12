Ile Maurice: Élections municipales - L'opposition démarre ses activités en janvier

La non-tenue des élections municipales, ce mois-ci, n'a pas refroidi l'ardeur de l'opposition. Le comité mis en place et comprenant des membres de l'entente de l'Espoir, qui regroupe le Mouvement militant mauricien (MMM), le Parti mauricien social-démocrate (PMSD), le Rassemblement mauricien et le Parti travailliste (PTr), a déjà eu une réunion à ce sujet. Mais il n'y a pas eu d'autres échanges par la suite. Toutefois, Patrick Assirvaden, le président du PTr et membre de ce comité, maintient que les partis de l'opposition sont en contact afin de passer à une autre étape en janvier.

"Il est clair que les élections municipales ne sont pas pour les prochaines semaines. Nos agents sont en contact pour échanger des informations avec les autres partis de l'opposition. Il y a une véritable coordination sur le terrain mais les choses vont s'accélérer à la reprise en janvier", précise Patrick Assirvaden.

De son côté, le secrétaire général du PMSD, Mamad Khodabaccus, nous apprend que les leaders de partis de l'opposition sont malgré tout en contact pour préparer ces élections, bien que le comité n'ait pas eu de nouvelle réunion. "Nous attendons les élections municipales mais, avec la période des fêtes, il ne faut pas s'attendre à de grandes réunions. Toutefois, cela ne nous empêche pas d'être sur le terrain alors que les leaders se parlent régulièrement", dit-il.

Par ailleurs, Deven Nagalingum, l'ancien maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, également député du MMM, constate que le gouvernement emploie les grands moyens dans les villes. "Il n'a rien fait pendant six ans dans certains quartiers de Beau-Bassin/ Rose-Hill mais depuis un certain temps, le gouvernement fait réparer des routes et il essaie de résoudre le problème d'eau. Je tiens à le dénoncer. D'ailleurs, nous au MMM, nous avons déjà préparé un calendrier de travail que nous dévoilerons au tout début de l'année prochaine quand nous passerons à une vitesse supérieure", dit-il. Le député mauve ajoute que chaque parti travaille de son côté pour le moment mais que leurs activistes quadrillent les différents wards dans les villes. "Il faut s'attendre à ce que les partis de l'opposition se réunissent encore l'année prochaine et nous seront ensemble sur le terrain dès que les conseils municipaux seront dissous", annonce-t-il.