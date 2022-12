Afrique: Rivalité ou complémentarité ?

Le président américain Joe Biden pris en étau entre la Chine et la Russie, tente de se frayer un chemin en Afrique. Il organise un sommet qui s'ouvre ce mercredi 13 jusque vendredi 15 décembre prochain auquel prend part Félix Tshisekedi.

Moscou envisage de convoquer, à son tour, le deuxième sommet Russie-Afrique en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Le premier s'est tenu il y a un peu plus de six mois.

La Chine est le premier pays créancier mondial des pays pauvres et en développement. Pour ce, Pékin ne lésine pas sur les moyens. Il investit massivement sur le continent africain, riche en ressources minières. Entretemps, la Françafrique bat de l'aile. La plupart de ces anciennes colonies s'agrippent vers le Commonwealth.

Les pays africains qui croupissent dans la misère, accusent leurs anciennes colonies notamment, la France de soutenir les régimes corrompus et de pérenniser les dictatures. Poutine trouve dans ces chaos, un alibi pour intervenir. Wagner, le bras militaire séculier de la Russie implanté en Afrique, veille sur ses intérêts. Il a su stabiliser la Centrafrique après avoir obtenu le départ des Français ainsi que le renversement de pourvoir au Mali et en Guinée... Partout où la Russie a posé ses pieds, les sentiments anti-occidentaux se développent. La population qui n'hésite pas à brandir l'effigie de Poutine ou le drapeau russe.

Cependant, ceux qui ont clairement basculé dans le giron russe, ont été évités à ce sommet. Il s'agit du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du Soudan, ainsi que l'Erythrée... Certains de ces pays reçoivent de dotations importantes en armes de guerre russes. C'est ainsi que les pays africains préfèrent se doter des armes russes plutôt que occidentales qui les soumettent à plusieurs conditions. A une époque, les USA dotaient les armées africaines de fusil de guerre M16. Désormais, cette nouvelle génération ne jure que par les kalachnikov ou les AKA russes.

La RDC en sait trop de l'embargo dont elle est injustement victime. Le Rwandais Paul Kagame et le Congolais Félix Tshisekedi comptent parmi les hôtes de marque du successeur de Donald Trump. Le Rwanda s'entête à appliquer les résolutions de différentes rencontres de Nairobi et de Luanda. Depuis la guerre de l'Ukraine, le monde ne doit plus être considéré dans le même prisme. L'injustice que la communauté internationale a dénoncé avec force contre la Russie, doit s'appliquer à tous les pays dont la RDC et le Rwanda.

Malheureusement, les USA qui ont mené la guerre en Irak, ont laissé croire au monde de la mise en place d'un nouvel ordre mondial qui passerait par la fin des dictatures et la démocratie à travers le monde. Bluff ! On a compris que Washington avait atteint ses objectifs, le reste ne le concernait plus. Il est resté ami et partenaire des dictateurs " rétrogrades " qui acceptent de soumettre une bonne partie de leur population en errance sous prétexte des génocidaires. Plus de 20 ans après ceux qu'on arrête pour jugement sont grabataires.

La RDC fait partie de l'Afrique utile au centre de toutes les convoitises, surtout dans cette guéguerre entre la Russie et les USA.