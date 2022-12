Congo-Kinshasa: Classico congolais - V.Club s'impose devant Mazembe 2-1

La Ligue nationale de football (Linafoot), poursuit son bonhomme de chemin malgré la Coupe du monde, ce grand rendez-vous planétaire qui se joue au Qatar.

Profitant de la trêve de ce dimanche 11 décembre, l'AS V.Club et le Tout-Puissant Mazembe Englebert, deux meilleurs clubs du pays, se sont fixés rendez-vous au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, pour le classico congolais, match comptant pour la 6ème journée du 28ème championnat national. Un très bon match, riche en spectacle qui a tourné à l'avantage des Dauphins noirs, qui se sont imposés 2-1.

Une victoire qui fait beaucoup de bien à l'équipe de "Bana Mbongo", qui se positionne très bien au classement avec 19 points, en 7 sorties. Tandis que Mazembe se contente de 15 points en 8 matches joués. L'équipe de Lubumbashi, spécialiste de ce championnat national semble être en difficulté cette année avec jusque-là, 3 matches nuls, et une défaite déjà. La défaite, l'unique, cest celle devant V.Club, qui pourtant a été le premier à ouvrir le score. Alors qu'on jouait presque la demi-heure de jeu, sur un service de Jephté Kitambala, Rabbi Etienne Mayombo hérite d'une balle sur le plateau d'or, et bat le gardien de V.Club, Farid Ouedraogo Soufiane à 29ème minute. C'est l'ouverture du score.

Une joie des Corbeaux qui n'a été que de courte durée, parce que les Dauphins noirs vont égaliser par le truchement de Merveille Kikasa à la 39ème minute sur un centre de Glody Kikwama. Un but partout, c'est le score à la pause.

A la reprise, Eric Kabwe wa Bantu encore et toujours lui après sa démonstration de force contre Maniema Union, s'illustre et donne l'avantage à son équipe à la 56ème minute. C'est le deuxième but de V.Club. Score qui va rester jusqu'à la fin du match. C'est la 6ème victoire de V.Club dans ce championnat d'un côté, et de l'autre côté, c'est la toute première défaite de Mazembe. V.Cub a fait des résultats ci-après : V.Club-Rangers (1-0), V.Club-Etoile du Kivu (2-0), V.Club-Dauphin Noir (1-0), V.Club-Kuya (1-0), V.Club-Maniema Union (1-0), JSK-V.Club (1-1) et V.Club-Mazembe (2-1). Tandis que Mazembe s'est confronté avec sa série de nul : Mazembe-Panda (3-0), Simba-Mazembe (0-3), Blessing-Mazembe (1-1), Mazembe-Lubumbashi Sport (4-0), Mazembe-Bazano (0-0), Mazembe-Don Bosco (3-1), Renaissance-Mazembe (0-0) et V.Club-Mazembe (2-1).

Il y a lieu de noter qu'en 26 confrontations entre les deux équipes depuis 2010, Mazembe compte 9 victoires, V.Club 3 victoires seulement, contre 14 matches nuls. La dernière victoire remonte au 17 juin 2018, sous l'ère Florent Ibenge (1-0).