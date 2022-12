Congo-Kinshasa: Tout en insistant sur la transparence, Elections 2023 - Les USA et des partenaires extérieurs saluent les avancées réalisées par la CENI

La publication du calendrier électoral par Denis Kadima, Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a suscité un intérêt particulier de la part des partenaires extérieurs de la RDC dont les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, la France, qui tiennent à la tenue effective des élections présidentielle, législatives, municipales, prévues en 2023 conformément au délai constitutionnel.

Ce, en toute transparence, inclusivité et impartialité. Dans une déclaration publiée la semaine dernière, ces pays partenaires de la RD Congo ont demandé à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de renforcer la coopération entre toutes les parties prenantes au processus électoral notamment, les parties politiques, en vue du bon déroulement de toutes les opérations reprises dans le calendrier, comme l'enrôlement des électeurs.

"Suite à la présentation du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) le samedi 26 novembre 2022, les partenaires se félicitent de la publication du calendrier électoral, et l'annonce de la date des élections locales, provinciales, législatives nationales et présidentielles prévues pour le 20 décembre 2023. En vue du début des opérations prévues en décembre 2022, et notamment des premières étapes de lancement effectif du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs, les partenaires réaffirment leur attachement aux principes partagés de transparence, de liberté, d'inclusivité, et d'impartialité à chaque étape de la préparation des prochains scrutins, afin de garantir la participation de l'ensemble de la population aux élections", lit-on dans ce communiqué.

Ils encouragent la CENI à amplifier ses efforts de redevabilité et de transparence afin de renforcer la crédibilité du processus électoral, à travers une coopération étroite avec toutes les parties prenantes concernées notamment, la facilitation, en temps utile, de l'accréditation et l'accès aux observateurs, afin d'assurer le bon déroulement des différentes opérations préparatoires", ont déclaré les pays frères à la RDC qui appellenttoutes les parties impliquées dans la préparation de prochains scrutins à travailler ensemble pour surmonter les contraintes budgétaires, juridiques, sanitaires, logistiques et sécuritaires identifiées par la CENI".

Dans le même élan, ils promettent de créer des conditions pouvant permettre la tenue des élections dans les zones touchées par des conflits, y compris à l'Est du pays.

Toujours dans leur déclaration, ces pays partenaires appellent les autorités compétentes à garantir les principes démocratiques tels que la liberté d'expression ainsi que l'inclusivité au processus électoral. In fine, les USA, la Norvège, la Grande Bretagne et tant d'autres pays partenaires de la RDC réitèrent leur soutien en faveur des efforts diplomatiques régionaux notamment, des processus de Nairobi et de Luanda pour la restauration totale et effective de la paix en République Démocratique du Congo. Voici les pays et organisation ayant signé cette déclaration ci-haut évoquée. L'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la République Tchèque, et l'Union européenne