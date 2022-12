Congo-Kinshasa: Répertoriant les crimes contre l'humanité perpétrés par le M23 et consorts - Le Gouvernement réclame justice équitable et impartiale !

Patrick Muyaya, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement et son collègue des droits humains, Fabrice Puela, ont, au cours d'un briefing presse du vendredi 9 décembre 2022, présenté le "livre blanc", document qui répertorie la liste de crimes commis sur le sol congolais par le Rwanda, via le M23. A travers ce livre, le gouvernement congolais entend saisir la justice internationale pour juger tous les crimes dont le récent massacre de Kishishe, afin que réparation soit faite. C'était en présence du vice-ministre de la justice, des autorités de l'armée nationale et de quelques diplomates accrédités à Kinshasa.

Le porte-parole du gouvernement a expliqué que le livre blanc est un ouvrage qui restitue les crimes du Rwanda à l'Est de la RDC, via le M23 afin de les présenter devant des juridictions internationales, pour des poursuites judiciaires. Il a précisé que le livre blanc est assorti du travail des experts attitrés de divers domaines notamment du droit, de l'environnement, de la diplomatie, des responsables des communautés, etc., qui ont travaillé pendant plusieurs mois à rassembler des actes criminels que le Rwanda a commis au Congo. "Ce livre blanc c'est pour dénoncer l'agression rwandaise, faire la démonstration et la documentation de différents crimes qui sont commis et les différentes atrocités, obtenir des condamnations, exiger la réparation et la justice pour les victimes", a-t-il précisé.

Dans le document, il se trouve plus d'un type des crimes, souligne le ministre Muyaya. "Il y a des crimes d'agression, parce que c'est des forces d'une armée étrangère qui opèrent dans un pays étranger sans invitation et sans information. C'est des forces qui opèrent à travers les proxi-M23. Il y a des crimes de guerre où des écoles ont été touchées et même des enfants tués, des crimes de génocide en préparation ; parce qu'il y a un ciblage dans les assassinats et les massacres qui sont perpétrés... ", a-t-il fait savoir, tout en précisant également que les crimes internationaux repris dans ce livre sont commis dans le contexte de la guerre par l'armée rwandaise, Rwandan Defense Force (RDF) et le M23.

Le ministre de communication et médias révèle, par ailleurs, que le processus de Nairobi constitue la recette par laquelle le Président de la République a voulu ramener la paix à l'Est du pays. De ce fait, il ajoute que, c'est parce que les groupes armés ayant pris part à cette rencontre ont accepté de s'engager sur la voie de la paix, que le Président de la République a fait le choix d'accepter le processus politique qui a bien abouti avec les différents groupes armés. A cet effet, ramener la paix, pense le ministre, suppose le courage de discuter des problèmes réels et voir dans quelle mesure on peut commencer à y donner des réponses solides. "C'est dans cet ordre que le Chef de l'Etat a fait le choix d'accepter le processus politique qui a bien abouti avec les différents groupes armés".

A tout prendre, le gouvernement congolais accuse le M23, de ne vouloir pas prendre part au processus de paix de Nairobi clôturé il y a quelques jours au Kenya. "Le M23 est le seul groupe armé qui ne s'est pas souscrit à ce schéma et qui est à la base des massacres que nous déplorons. Ce groupe armé est soutenu par le Rwanda, et point n'est besoin de rappeler le passé historique de ce pays voisin qui, pendant longtemps, a lorgné sur la RDC. Depuis le lendemain du génocide, il a choisi de faire du territoire de la RDC, le sanctuaire de toutes les violences pour nous et le sanctuaire de toute la prospérité pour eux", a souligné le porte-parole du gouvernement.

A son tour, le ministre des Droits humains a fait savoir que le livre blanc répertorie de manière non équivoque tout ce qui se passe actuellement dans l'Est de la RDC. Pour lui, cet ouvrage consiste d'abord à parler de la RDC, de sa vocation en tant que pays carrefour pour la prospérité de tous les pays voisins. Le ministre a, par la même occasion, rassuré que tous les mécanismes de justice, à l'interne comme à l'externe, seront appliqués pour que chaque personne impliquée dans cette affaire réponde de ses actes.