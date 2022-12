Congo-Kinshasa: Révision du fichier électoral, CENI - Un nouveau lot de 6300 kits d'identification et d'enrôlement réceptionné jeudi 8 décembre

Le Questeur adjoint de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Mme Sylvie Birembano Balume, a, au nom du Président Denis Kadima Kazadi, réceptionné, dans la soirée du jeudi 8 décembre 2022, à l'aéroport de N'djili, un important lot de 6 300 kits d'identification et d'enrôlement des électeurs provenant de Séoul, en Corée du Sud.

Cette acquisition livrée par Miru Systems, partenaire de la Centrale électorale, fait suite au premier lot reçu le mercredi 19 octobre 2022, en vue de répondre aux impératifs liés à l'opération de Révision du fichier électoral au cours de la période comprise entre décembre 2022 et mars 2023, pour laquelle près de 30 000 kits sont attendus.

"En ma qualité de chargée de la logistique au sein de l'institution, j'ai été mandatée par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Denis KADIMA KAZADI, pour réceptionner un important lot de kits d'enrôlement qui vont servir à identifier et enrôler les électeurs dans les deux premières aires opérationnelles. C'est environ 6 300 kits dont la CENI vient de bénéficier pour remplir sa mission. Nous tenons à remercier notre partenaire Miru Systems pour la célérité mise dans la livraison de ce matériel. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître le professionnalisme de notre équipe de logisticiens qui m'accompagne aussi tard et sous une pluie battante pour cette acquisition et pour leur détermination dans la mise en œuvre de notre calendrier électoral ", a confié Sylvie Birembano Balume.

Ce lot réceptionné a pris la direction de l'entrepôt de la CENI situé à l'aéroport de Ndjili dans la perspective de l'opération qui devra débuter dès le 24 décembre 2022, pour la première aire opérationnelle comprenant 10 provinces (Kongo-Central, Kwilu, Kwango, Maï Ndombe, Equateur, Nord et Sud-Ubangi, Tshuapa, Mungala, la ville de Kinshasa comprise.

Pour rappel, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) avait réceptionné mercredi 19 octobre 2022, le premier lot de Kits d'identification et d'enrôlement des électeurs destinés à la formation des préposés aux centres d'inscription. Ce premier lot avait servi à la formation des préposés aux centres d'inscription et du personnel qui va superviser l'opération d'identification et d'inscription des électeurs sur les listes électorales. Nous appelons la population à pouvoir adhérer à cette grande opération déterminante du processus électoral".