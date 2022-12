Congo-Kinshasa: La Dypro condamne et interpelle Macron à cause de l'attitude complice de la France

Constant Mutamba et la Dynamique Progressiste Révolutionnaire (DYPRO) ont manifesté leur grogne face à la position de Paris, qui soutient le Rwanda, agresseur de la République Démocratique du Congo via le M23.

Dans le mémorandum lu vendredi 10 décembre 2022, à la suite du sit-in devant l'ambassade de France à Kinshasa, cette force politique de l'opposition républicaine dénonce "un complot français" ourdi contre la République démocratique du Congo, premier pays francophone, en faveur du Rwanda. "La France a opéré son choix de sacrifier le Congo et les Congolais au profit d'un Etat minuscule et criminel qu'est le Rwanda", note la DYPRO.

Constant Mutamba, coordonnateur national de cette force de l'opposition a, au nom de la DYPRO, adressé des recommandations à Paris notamment, celle de cesser de soutenir le Rwanda, agresseur de la République démocratique du Congo. La DYPRO note que toute médiation sous la conduite du Président français Emmanuel Macron, dans la crise entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda, n'est ni crédible, ni soutenable. "Le Président français ayant manifestement affiché un penchant envers le Rwanda au mépris du Peuple Congolais abondamment massacré par les Forces de défense du Rwanda (RDF) ", lit-on dans le mémorandum.

Ainsi, la Dypro demande au Gouvernement congolais de signer immédiatement le retrait de la RDC parmi les pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie, et de muter vers un autre système éducatif en prônant d'autres langues telles que l'Arabe et l'Anglais. "La DYPRO exigera du Gouvernement de la République Démocratique du Congo son retrait pur et simple de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) ; La DYPRO proposera au Gouvernement de la RDC d'ouvrir son système Scolaire et universitaire aux grands ensembles linguistiques du monde à savoir l'Anglais, le Portugais et l'Arabe; la langue officielle demeurant la même, le français étant dorénavant considéré comme une langue d'héritage colonial. Ainsi, outre le français (langue d'héritage colonial), que les provinces soient libres d'opter pour une seconde langue officielle en tenant compte de la proximité de coopération au niveau régional ou international ", note le document.

Compte tenu des faits accablants qui témoignent le comportement "de mépris et de dédain" de la part de la France envers la RDC notamment, la déclaration de l'ancien Président français, Nicolas Sarkozy, sur le partage des richesses de la RDC avec le Rwanda, la DYPRO note "un précédent qui fâche les congolais", et recommande au Président de la République française, Emmanuel Macron, de "prendre acte de la protestation du Peuple Congolais face aux accointances insoutenables avec le Président Paul Kagame et Madame Louise Mushikiwabo, lesquelles affinités sont matérialisées par son véto ayant consacré le renouvellement de mandat du Rwanda en novembre dernier à Djerba, (Ile tunisienne)", un acte qui ternit l'image de la Francophonie, fait remarquer la DYPRO.

La Dynamique progressiste révolutionnaire appelle, par ailleurs, les dirigeants français à prendre acte de la protestation du Peuple congolais contre l'appui financier de 20 millions d'Euros que l'Union Européenne a alloué à l'armée rwandaise, sur proposition de la France.

Pour ce parti de l'opposition républicaine, la France a humilié l'ensemble du monde francophone en plaçant à la tête de l'OIF pour deux mandats successifs, "une activiste rwandaise de réputation criminelle, de crédibilité douteuse et de faible encrage sur sa réputation".