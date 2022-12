Congo-Kinshasa: Déplorant une situation sociale précaire et préoccupante - Sekimonyo Mutabazi appelle les dirigeants à plus d'engagement et de créativité

Dans une interview exclusive accordée au journal La Prospérité, dernièrement, Maitre Sekimonyo Mutabazi Jo, expert en économie politique et philosophe, est revenu sur la situation sociale en République démocratique du Congo. Cet économiste a décrié le taux du chômage et a appelé les dirigeants à plus d'engagement pour améliorer les conditions de vie des congolais.

En effet, face à ce défi, le tout devrait se jouer autour de la stabilisation du Smig. " Le pouvoir d'achat n'est pas un problème. On doit avoir tout d'abord le taux de chômage et le Smig. Le pouvoir d'achat, c'est considérer que quelqu'un a quelque chose dans sa poche, mais en RDC, à cause du taux de chômage élevé, le Smig est trop bas. C'est ça le problème. Quand on commence à parler de pouvoir d'achat avant même autre chose, c'est mettre la charrie devant le bœuf. La solution c'est d'abord les priorités.

Aujourd'hui, les priorités en RDC c'est le revenu de l'Etat. Par exemple, on veut accroitre le revenu de l'Etat sans accroitre le revenu de citoyen, mais on étouffe les économies en soi, même les orientations idéologiques, pas de déficit. Moi, je suis de l'école qui dit que l'Etat doit créer un déficit pour injecter l'argent dans une économie. C'est comme ça qu'on peut augmenter le revenu des citoyens. C'est un mécanisme un peu complexe, mais c'est beaucoup plus l'orientation idéologique ", a souligné l'économiste.

Selon lui, la responsabilité dans toute cette histoire revient tout droitement à l'Etat Congolais. " Depuis 1960, en RDC, on n'a pas encore répondu à ces questions pourtant cruciales. A mon avis, qu'est-ce qu'on peut faire de la RDC sur le plan politique et économique, on parle toujours du sous-sol, on ne parle pas de la tête du congolais, mais aujourd'hui les économies qui fonctionnent les meilleures des économies, la ressource la plus importante c'est la créativité. Il faut aujourd'hui que l'on parle de créativité, on parle de l'humain. Quand vous voyez la compagnie des iPhone et tout ça, c'est d'abord la créativité ", a-t-il dit.

Guerre économique avec le Rwanda

" Au mois de mars, j'avais dit pour étouffer le Rwanda, il faut que tout citoyen congolais ou entreprise qui est au Congo ne puisse pas faire un business ou des échanges commerciaux avec un soutien rwandais ou une compagnie enregistrée au Rwanda. Et ça allait produire une crise psychologique rwandaise, et je l'ai dit pourquoi ? J'ai écrit l'article au Mois de Mars et demandé que tout le monde m'envoie parce que ç'a était traduit en anglais pour dire que j'étais mauvais, mais aujourd'hui, 9 mois après, ça veut dire que le Rwanda s'est préparé, il est allé supplier Yoweri Museveni d'ouvrir les portes, ça veut dire si on veut braver on doit aller au-delà de ça.

Par exemple, l'union européenne qui donne 20 millions au lieu de sanctionner le Rwanda, on peut sanctionner tout le monde, pour faire la menace de nationalisation de toutes les compagnies ici, les compagnies qui sont ici ce n'est pas les compagnies rwandaises, ce sont compagnies européennes. On peut dire qu'ils donnent au Rwanda de l'argent pour nous faire la guerre ", a-t-il conclure.