Algérie: Mise en exergue de la dimension africaine du projet de réforme de l'Imam Al-Maghili

ALGER — Des savants et des chercheurs algériens et étrangers spécialisés dans le patrimoine islamique ont mis en avant, lundi à Alger, lors d'un colloque international sur l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al-Maghili, le rôle pionnier de cet érudit dans la propagation "du véritable islam en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel", sur la base d'une vision réformiste globale visant à assurer "la gouvernance, la stabilité et l'unité des sociétés africaines".

A cette occasion, le président du colloque, Mohamed Hassouni, a indiqué que l'Imam Al-Maghili était "un réformateur et un grand conquérant qui a grandement contribué à la guidance des peuples africains vers l'Islam et au rejet des idées destructrices de l'époque, en prônant les valeurs d'unité, de fraternité, de stabilité et de quiétude dans les sociétés africaines".

M. Hassouni a précisé que l'imam "a eu des actions louables qui lui ont valu l'estime du monde entier, notamment en Afrique", ajoutant que le respect des Africains pour les érudits et les savants algériens en général et l'Imam Al-Maghili en particulier, "est perceptible dans les confréries soufies algériennes telles la Kadiriyya et la Tijaniyya avec leurs prolongements historiques et géographiques et des centaines de millions de disciples en Afrique et dans le monde".

Pour sa part, le Calife de l'Emirat de Kano, Cheikh de la confrérie de Kadiriyya au Nigeria a rappelé "le rang prestigieux" de l'Imam Al-Maghili, et "sa contribution active à la propagation de l'Islam en Afrique de l'Ouest, son approche modérée et son héritage en Afrique à préserver", a-t-il dit.

"Il est nécessaire d'évoquer les orientations et la pensée de l'érudit Al-Maghili, qui a vécu pendant 20 ans dans la ville nigériane de Kano en tant qu'enseignant et Mufti", a-t-il soutenu.

Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mamoune El-Kacimi El-Hassousseini a affirmé, dans son intervention que l'Imam Al Maghili était une référence en Algérie, avec à son actif un parcours très riche et les enseignements dispensés au profit des peuples du voisinage, tout en contribuant à faire régner l'unité et la stabilité.

L'Imam avait un savoir prolifique et adoptait une méthode réformiste toute particulière, a-t-il dit, affirmant que le colloque a été "une occasion pour s'imprégner des valeurs de cet Imam guide et de son parcours en faveur de la coexistence". C'est également une occasion pour nous de nous abreuver des principes de modération qu'il prônait et d'apprendre de son discours réformiste, tout en tirant profit de sa pensée politique et de ses principes de guidance.

Placé sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les travaux du colloque international d'Alger sur "l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al Maghili : gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines", organisé par les ministères de l'Enseignement supérieur et des Affaires religieuses dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance, se sont ouverts lundi à Alger.

Prennent part à ce colloque des universitaires et des chercheurs spécialisés dans le patrimoine islamique représentant 20 pays dont le Nigéria, le Mali, la Palestine, le Sénégal, le Burkina-Faso, le Pakistan, l'Inde et l'Irak.