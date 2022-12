Algérie: "Algérie", nouvel ouvrage sur l'histoire, la culture et le tourisme disponible en trois langues

revue litteraire

ALGER — Les éditions "Al Bayazin" ont publié dernièrement un ouvrage, richement illustré, restituant la richesse culturelle et touristique de l'Algérie et son histoire séculaire, et intitulé "L'Algérie", disponible en Arabe, en Français et en Anglais.

A la croisée des chemins entre le guide touristique et l'aperçu historique, cet ouvrage de 492 pages propose également un échantillon de la richesse et de la diversité culturelle de l'Algérie.

L'ouvrage propose un survol de l'histoire de l'Algérie de la préhistoire à nos jours, en passant par l'époque des rois numides, l'avènement de l'Islam, la régence d'Alger, ou encore la terrible époque de la colonisation française et la résistance du peuple algérien contre l'occupation.

Les richesses naturelles et économiques du pays sont également présentées en plus de la diversité culturelle et de la liste des éléments matériels et immatériels du patrimoine algérien, inscrits sur les listes du patrimoine mondial de l'humanité.

La production culturelle algérienne foisonnante est également mise en avant dans cet ouvrage qui dédie de nombreux espaces aux pionniers et monuments de la littérature, du théâtre, du cinéma, de la musique, et des arts plastiques avec, en plus, une riche rubrique mettant en lumière l'artisanat, le bijoux et le costume traditionnel.

Des focus particuliers sont proposés sur les villes d'Alger, Oran, Tlemcen, Tiaret, Tipasa, Constantine, ou encore Sétif, avant que les nombreux contributeurs de l'ouvrage n'emmènent leurs lecteurs dans un périple dans le grand sud algérien et ses richesses.

Le Tassili N'Ajjer, plus grand musée à ciel ouvert du monde et la Vallée du M'Zab, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, les Oasis du nord-Sahara, les zaouïa, ou encore le majestueux Ahaggar, avec ses paysages lunaires et ses traditions, figurent dans ce chapitre conséquent qui montre un potentiel touristique des plus importants.

Spécialisé dans le guide touristique et le patrimoine matériel, "El Bayazin" a déjà édité des guides des villes d'Oran, Constantine, Mila et de Blida.

Cette maison d'édition avait également publié en 2018 une traduction du poème lyrique "Al Burda", composé au XIIIe siècle par Al Imam Sharafu-d-Din Al Bûsiri, ainsi qu'une traduction du sens des versets et annotations du noble Coran, cosignée par le théologien émérite Kamel Chekkat et le journaliste, écrivain et traducteur Messaoud Boudjenoun.