Algérie: CHAN 2022 - préparation - "L'Algérie prête à accueillir l'évènement et à relever le défi de la bonne organisation"

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, a assuré mardi que "l'Algérie est fin prête pour accueillir le Championnat d'Afrique des nations de football, prévu du 13 janvier au 4 février prochains, en promettant de "relever le défi de sa bonne organisation", pour appuyer la candidature de l'Algérie à abriter la Coupe d'Afrique des Nations de 2025.

"Le compte à rebours a désormais commencé, et nous sommes au stade des dernières retouches en prévision du jour +J+. En fonction de notre expérience dans l'organisation de ce genre d'évènements sportifs et vu le niveau de préparation atteint, je ne peux qu'être optimiste quant au bon déroulement des choses" a déclaré Sebgag lors d'une réunion au sein de sa structure ministérielle, en présence de plusieurs autres cadres et responsables.

Parmi eux, les Wali des quatre wilayas concernées par les matchs du CHAN 2022, à savoir : Alger, Annaba, Constantine et Oran, ainsi que le président de la Commission d'organisation locale de la compétition, Rachid Oukali.

"A présent, il est impératif de réussir les derniers réglages, et de tout mettre en place pour assurer le bon déroulement de la compétition, exactement comme l'a exigé le Président de la République" a poursuivi Sebgag, en s'adressant aux Walis, considérant que c'est à eux que revient cette tâche, du fait que ce sont eux qui sont sur le terrain.

Mais pas que, car selon lui "tous les secteurs concernés, de près ou de loin, par l'organisation du CHAN-2022 doivent adhérer", et faire de leur mieux dans cette dernière ligne droite, pour permettre le meilleur déroulement possible de l'évènement.

"Il faudra veiller au grain et ne négliger aucun détail, car nous n'avons aucun droit à l'erreur, car ce CHAN reflètera notre aptitude à organiser d'autres grands évènements sportifs, dont la Coupe d'Afrique des nations de 2025" a-t-il rappelé.

"Nous voulons que tout soit parfait, et dès l'arrivée des premières nations participantes au CHAN sur notre territoire. A ce propos, je profite de l'occasion pour lancer un appel au peuple algérien, afin qu'il y mette lui aussi du sien, en donnant une image positive à nos invités, car cela permettra d'appuyer nos dossiers de candidatures pour l'organisation d'évènements futurs" a-t-il ajouté.

En effet, l'Algérie a finalisé depuis peu son dossier de candidature pour l'organisation de la CAN-2025 et selon Sebgag, il sera transmis incessamment à la Confédération africaine de football (CAF).

Concernant "la solidité du dossier" présenté par l'Algérie dans la perspective d'organiser la CAN-2025, le MJS a expliqué que la candidature de l'Algérie est différente par rapport à celles des autres candidats, car elle repose sur des infrastructures déjà réalisées, dans différentes régions du pays, et qui répondent parfaitement aux normes exigées par la CAF". Autrement dit, il ne s'agit pas d'un simple projet sur plan, mais d'un "dossier concret", et bien ficelé, a-t-il encore assuré.

De son côté, le président de la Commission d'organisation du CHAN, Rachid Oukalia a attiré l'attention sur "les gros efforts fournis, pour tenir les délais dans la finalisation des différents projets appelés à accueillir le CHAN, aussi bien à Alger, Oran, Constantine et Annaba", car selon lui, "la pandémie du nouveau coronavirus avait considérablement ralenti la cadence" et à partir de là, il fallait mettre les bouchées-doubles pour rattraper le retard accusé.

Pour information, la réunion a été marquée par la présence du président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, et son homologue du Comité olympique et sportif algérien, Abdrrahmane Hammad, et plusieurs autres cadres du secteur.