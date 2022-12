Algérie: Le Président Tebboune procède à l'inauguration de la 30e Foire de la production algérienne

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, mardi au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger) à l'inauguration de la 30e Foire de la production algérienne "FPA 2022", en présence de ministres et de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Le Président Tebboune a entamé sa visite à la foire en se rendant au pavillon des industries militaires de l'Armée nationale populaire (ANP) dont les entreprises prennent part à cette manifestation pour la sixième fois consécutive.

Au niveau de ce pavillon, le président de la République a mis en avant la nécessité d'augmenter le taux d'intégration national et de créer "une véritable industrie mécanique".

"Il ne faut plus se contenter du montage, et se diriger vers l'industrialisation", a-t-il déclaré, relevant l'importance d'atteindre un taux d'intégration entre 40 et 50%.

Au stand du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), le Président Tebboune a insisté sur la réduction de la dépendance à l'huile de table et de parvenir à une production "du champ au consommateur".

Concernant le sucre, le président de la République a invité les investisseurs à se diriger vers la production de cette matière en Algérie, en les encourageant "à exporter en toute liberté dans une phase ultérieure", d'autant que le sucre est très demandé sur le marché africain.

Au niveau du stand des industries électroménagères, M. Tebboune a appelé à la réduction de l'importation d'appareils électroménagers et à l'intensification de l'investissement local dans ce domaine.

Il a réitéré, à cette occasion, la disponibilité de l'Etat à poursuivre l'accompagnement et le soutien aux investisseurs pour leur permettre d'atteindre un taux d'intégration acceptable et de contribuer à la création de davantage de postes d'emploi.

Placée sous le slogan "Pour une économie forte et attractive", cette 30e édition se tient jusqu'au 24 décembre avec la participation de près de 600 entreprises algériennes publiques, privées et start-up, sur une superficie globale d'environ 27.000 m2, selon la Société algérienne des foires et exportations (Safex), organisatrice de cet évènement.

Les entreprises prenant part à la FPA 2022 représentent plusieurs secteurs d'activités dont les industries militaire, mécanique, manufacturière (meubles, décor et textile), électrique, électronique, électroménagère, mécanique, pétrochimique, et agroalimentaire, ainsi que les services, les banques, et le bâtiment et les matériaux de construction, en sus du secteur de l'artisanat.

Concernant le programme des activités de la Foire, les organisateurs ont programmé des journées d'études sous forme de panels, en vue de débattre de plusieurs thèmes, à l'instar du nouveau Code de l'investissement, du développement et de la modernisation du secteur de l'agriculture, à même de faire face aux défis actuels et de l'importance de la sécurité alimentaire.

De plus, des ateliers de travail sur le commerce électronique et d'autres activités, seront également organisés.

Parallèlement à la Foire, la "SAFEX" a également réservé un stand dédié aux remises de fin d'année et qui sera destiné à la vente directe au public.

La Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) organise également le Salon national de la céramique d'art au pavillon "Djurdjura".

Selon la Safex, la Foire devra ouvrir ses portes tous les jours, de 11h00 jusqu'à 18h00.