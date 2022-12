Afrique: Demi-finale France # Maroc - Le Maroc ou l'espoir d'un continent

Après sa qualification en quarts de finale, le Maroc affronte la France ce mercredi 14 décembre soir à 19h pour une place en finale. Cela passe par une victoire dans cette partie qui s'annonce très équilibrée.

L'hymne national de la France, la Marseillaise, dès son entame, appelle son peuple à l'union sacrée : " Allons, enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé ". Celui du Maroc, l'An-nachid al-watani, dit quelque part : "Ton champion s'est levé, Et a répondu à ton appel. Mes frères, allons Vers ce qu'il y a de plus haut ". En football, il n'y a rien de plus haut que la coupe du monde et c'est bien connu. Et les Lions de l'Atlas, qui sont déjà entrés dans l'histoire, veulent atteindre les sommets. A cette étape de la compétition, rien n'est impossible. Les sujets du Roi Mohamed 6 veulent écrire les plus belles pages de l'histoire de leur pays, de toute l'Afrique, en arrachant une qualification plus qu'historique pour la finale.

Les Français, eux, ont déjà connu leurs jours de gloire : en 1998 avec la bande à Zidane et en 2018 avec Pogba, Kanté, Matuidi... Mais ces Bleus de 2022, même diminués, n'ont rien perdu de leur voracité et ils le prouvent au fur et à mesure des matches. Et pour cette rencontre de demi-finale, le sélectionneur national Didier Deschamps veut d'abord avoir des solutions à très bien défendre face à un adversaire comme le Maroc. Et pour prendre le dessus, il mise sur la possession du ballon et le fait de pouvoir créer le danger devant les buts adverses.

Il le sait, la défense marocaine est une citadelle imprenable. Elle s'est révélée jusque-là imperméable malgré l'usure physique, la charge mentale, les variations de lucidité, les pépins physiques, voire les changements de système, comme ce fut le cas face à l'Espagne. Les atouts offensifs, les hommes de Walid Regragui en ont. Ils s'appellent Hakim Ziyech, Soufian Boufal et encore Youssef En-Nesyri qui sont capables de jouer dans la verticalité afin d'apporter, balle au pied ou dans le jeu plus long, une projection rapide vers l'avant. Les Lions de l'Atlas, l'espoir de tout un continent, sont en mesure de se construire des occasions de but avec un minimum de temps de préparation. Et c'est ce qu'il faudra pour dompter ces Bleus qui veulent succéder à eux-mêmes.