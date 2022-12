Madagascar: Andry Rajoelina à Washington - Vers le déblocage d'un financement de 500 millions USD du MCC

" Madagascar est en bonne voie pour être éligible aux pays bénéficiaires des financements du Millenium Challenge Corporation ". C'est ce qu'a déclaré hier le président Andry Rajoelina durant sa rencontre avec les membres de la Diaspora malgache résidant aux Etats-Unis.

Nos compatriotes s'intéressent particulièrement à la relation du gouvernement de la Grand île avec les États-Unis et les partenaires techniques et financiers. Le Chef de l'Etat de déclarer que la relation entre les Etats-Unis et Madagascar est au beau fixe. " Si durant la période transitoire, la Grande île a été sanctionné et écarté par le MCC. A cette époque, tout était au rouge. Pour rétablir la confiance de nos partenaires, nous avions lancé de nombreuses initiatives telles que la mise en place d'un centre Open Data favorisant la transparence dans la gestion des finances publiques. Cette opération a permis aux partenaires techniques et financiers, la société civile et les simples citoyens d'avoir accès et de contrôler les dépenses publiques "" .

Le Chef de l'Etat a aussi évoqué l'adoption de la loi sur le recouvrement des avoirs illicites qui n'a jamais été appliquée durant les précédents régimes. " Ayant fait face à des blocages, j'ai pris la décision de promulguer cette loi par voie d'ordonnance ", a-t-il rappelé. Une manière d'afficher sa détermination et sa volonté de lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics. Et lui de déclarer qu'à cause de toutes ces mesures, désormais, Madagascar passe au vert au niveau du Millenium Challenge Corporation. Le président, Andry Rajoelina, d'annoncer dans la foulée que d'ici l'année 2023, le MCC accordera un financement entre 400 à 500 millions de dollars au profit de Madagascar. Si l'on s'en tient à cette déclaration du numéro Un d'Iavoloha, le financement accordé par le MCC pour la Grande île connaitra donc une hausse considérable.

A noter qu'auparavant, le montant était de 110 millions USD. Andry Rajoelina reste convaincu que cette augmentation reflète la confiance et la satisfaction des bailleurs de fonds vis-à-vis du gouvernement malgache, grâce aux efforts entrepris dans le cadre de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le respect des droits humains. Pour rappel, le président malgache a rencontré la Présidente Directrice générale du MCC à Washington au mois d'avril 2022. Pour l'heure, le déblocage de ce financement n'est pas encore complètement acquis. Les négociations et tractations se poursuivent. Durant cette visite officielle à Washington, la délégation malgache dirigée par le Chef de l'Etat entame un lobbying pour convaincre les interlocuteurs américains.

Le locataire d'Iavoloha a aussi lancé quelques piques à l'endroit des politiciens durant cette rencontre avec la diaspora résidant dans toute l'Amérique du Nord, qui s'est tenue au Restaurant Indo Chen, dans le quartier d'Alexandria, État de Virginie. En cette période où le pays traverse une situation difficile à cause de la tension entre le gouvernement et les députés, le président de la République a pointé du doigt le manque de sincérité des politiciens égoïstes qui ne songent qu'à leur intérêt personnel. " Face au comportement des politiciens, j'aurais arrêté définitivement la politique, " a-t-il annoncé, tout en dénonçant au passage leurs agissements basés sur l'égoïsme, la trahison et le retournement de veste. " Pour eux, la politique est un jeu. On est différent car pour ma part, je suis convaincu que la politique n'est pas un jeu ". Une allusion à peine voilée contre certains députés qui lancent une déstabilisation et une campagne de dénigrement contre le régime.

Pour y faire face, Andry Rajoelina envisage de responsabiliser les vrais patriotes et les personnes de bonne volonté qui souhaitent apporter leur contribution au développement du pays. D'où son annonce relative à la tenue à Antananarivo d'un forum réservé à tous les membres de la diaspora les 25, 26, 27 mars 2023. Andry Rajoelina a aussi fait une révélation concernant la Jirama. Selon ses dires, les dettes de cette société d'Etat s'élève à 1 300 milliards d'Ariary. A l'entendre, la société d'eau et d'électricité de Madagascar serait incapable de payer ses charges telles que la location des groupes et les arriérés des opérateurs pétroliers.

Du coup, l'Etat doit sacrifier la mise en œuvre de nombreux projets sociaux pour subventionner la Jirama. Tout en dénonçant les vols, les détournements et la mauvaise gestion au sein de Jirama, le numéro Un d'Iavoloha de réitérer que d'ici à 2027, la Grande île accroîtra jusqu'à 550 Mw sa production en énergie hydroélectrique. Il n'écarte pas non plus la possibilité de production d'énergie nucléaire. Pour sa deuxième jour de visite à Washington, le président Andry Rajoelina a rencontré les membres de la diaspora résidant aux États-Unis. La rencontre s'est tenue sous le signe de la convivialité. Accompagné de son épouse Mialy Rajoelina lors de cet évènement, le Chef de l'Etat s'est mis à l'écoute des ressortissants malgache qui vivent loin du pays et de leurs proches. Le redressement du pays n'est pas une mince affaire, a-t-il déclaré d'emblée.

Il, c'est le Chef de l'Etat qui a profité de l'occasion pour faire le tour d'horizon des réalisations du régime en 4 ans. Entre autres, la construction de 29 hôpitaux " manara penitra ", de 4 800 salles de classes et de 15 universités à travers le pays, mais aussi les chantiers en cours comme l'autoroute Tana-Tamatave, la mise en place de l'usine de cimenterie Cementis à Antsirabe, mais aussi l'installation d'une sucrerie à Vatomandry qui sera opérationnelle dans 2 ans. Andry Rajoelina tend la main aux membres de la diaspora et appelle à la solidarité pour rattraper le retard de développement du pays.

Aussi, pour satisfaire la demande des membres de la diaspora qui souhaitent soutenir les compatriotes, dans le Sud, victimes du kere, le président a annoncé que ces derniers vont bénéficier d'une exonération pour l'importation d'aides. C'est l'Etat qui assurera l'acheminement vers le Sud via Tamatave, a-t-il proposé. En réponse aux doléances de la diaspora sur le renouvellement des passeports, le président annonce la mise en place d'une cellule pour préparer l'envoi aux États-Unis d'une mission pour répondre aux demandes. Il a aussi fait une annonce relative à la nomination prochaine des ambassadeurs à Washington et à New York. A l'entendre, les dossiers y afférents seraient actuellement à l'étude.