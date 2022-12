Congo-Kinshasa: 3 jours de deuil national après la mort de 120 personnes à la suite d'une pluie torrentielle à Kinshasa

Le Premier ministre Sama Lukonde, sur instruction du président de la République, a décidé de décréter, à partir de ce mercredi 14 décembre, 3 jours de deuil national.

Cela au lendemain de la mort de plus de 120 personnes à la suite de la pluie qui s'est abattue sur la capitale.

Selon le vice-Premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, qui a fait le compte rendu de cette réunion présidée par le chef de l'exécutif, le gouvernement prendra en charge les obsèques de toutes les personnes décédées.

Des dispositions utiles seront prises pour que les activités funéraires soient organisées par commune pour éviter que les familles n'effectuent de longues distances pour venir à un seul lieu, rapporte la Primature.

" Il fallait que le gouvernement et la ville de Kinshasa se rendent sur plusieurs sites pour faire le constat. Après ce constat, le Premier ministre venait de nous réunir pour faire le point sur tout ce que nous avons pu vivre. Le président de la République a demandé au Premier ministre qui, à son tour, nous a instruits de pouvoir présenter leurs condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées ce jour ", a indiqué Daniel Aselo.

Il a indiqué que des démolitions seront faites sur des sites bien identifiés.

Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, de prendre un acte en conformité avec la loi. Et le plus rapidement possible, cela devra être fait.

Début des travaux de réhabilitation de la route coupée

Le Premier ministre a annoncé le début des travaux de remblaiement et de réhabilitation de la route nationale numéro 1, coupée dans sa partie comprise entre le quartier Matadi Mayo et Mitendi dans la commune de Mont Ngafula.

En ce qui concerne la durée des travaux, Sama Lukonde donne la précision suivante :

" Les petits charrois, ça devrait être dans les 24 heures, que l'on pouvait avoir le retour de la route. Ils pourront passer. Mais pour les grands charrois, il va nous falloir des travaux de génie civil qui peuvent prendre 3 ou 4 jours avant de revoir la route être rouverte et permettre qu'on puisse avoir de nouvelles liaisons entre Kinshasa et Matadi, ici sur ce site de Mitendi ".

Appel à une prise de conscience collective

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila a, dans un communiqué publié mardi 13 décembre, appelé les Kinois à une prise de conscience collective.

" Ce énième drame nous invite à une prise de conscience collective sur l'impérieuse nécessité de respecter les règles urbanistiques en s'abstenant de construire sur les sites dits non aedificandi, de jeter les immondices dans les rivières et dans les caniveaux dont le rôle est de faciliter notamment l'évacuation des eaux de pluie et non de recevoir des ordures de quelque nature que ce soit ", a conseillé Gentiny Ngobila.

" Les constructions anarchiques sur les ouvrages d'évacuation d'eau et sur les lits de rivière doivent absolument cesser ", a conclu le gouverneur de la ville-province de Kinshasa.