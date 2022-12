Sénégal: Prix francophone de l'innovation dans les médias - Le premier Prix décerné à EkinaMag

L'Edition 2022 du Prix francophone de l'innovation dans les médias a consacré EkinaMag pour son engagement contre le sexisme, les violences basées sur le genre et la promotion des droits de la femme.

Le Prix francophone de l'innovation dans les médias, fruit d'un partenariat entre l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), France Médias Monde (FMM) et Reporters sans frontières (RSF) vise, selon les initiateurs à encourager la production d'une information de qualité ainsi que le rayonnement de la langue française.

Il s'adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et médias numériques) des 88 États et gouvernements membres, associés ou observateurs de la Francophonie. Le Prix récompense : l'innovation éditoriale, l'innovation dans les usages et l'innovation dans les modèles économiques des médias et leurs modes d'organisation, souligne un communiqué parvenu à notre rédaction.

Pour cette 7e édition, le jury a porté son choix sur les 3 lauréats suivants : le premier prix, d'un montant de 15 000 euros, a été décerné à EkinaMag qui propose des contenus audio et des vidéos. Webmagazine féministe basé au Togo, média 100 % numérique, EkinaMag est engagé contre le sexisme et les violences basées sur le genre et œuvre à la promotion des droits de la femme.