Sénégal: Tête-à-tête entre Aly Ngouille Ndiaye et l'ambassadeur des USA à Dakar - Plusieurs préoccupations agricoles passées en revue

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire Aly Ngouille Ndiaye a reçu mardi en audience l'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Michael Raynor, en compagnie de Matthew Burton, directeur de l'Agence des États Unis pour le développement international (Usaid), et d'autres responsables de la représentation diplomatique américaine à Dakar.

Au cours de cette audience, qui s'est déroulée à la sphère ministérielle de Diamniadio, Aly Ngouille Ndiaye et le diplomate américain ont discuté des projets et programmes " si chers " au président de la République, Macky Sall, et à son gouvernement, dirigé par Amadou Ba, rapporte la cellule communication du Maersa.

D'ailleurs, " plusieurs préoccupations agricoles sont passées en revue pour le développement des filières porteuses, l'atteinte des objectifs de la souveraineté alimentaire et de croissance économique ", selon la même source, qui souligne que le ministre sénégalais de l'Agriculture " a magnifié la coopération avec les Etats-Unis " et a exprimé son souhait pour un accompagnement de Washington dans les filières comme le riz, le maïs, et d'autres spéculations.

À propos des exportations des produits horticoles sénégalais comme la mangue, les noix de cajou et d'autres productions, Aly Ngouille Ndiaye a exprimé son souhait de voir davantage le " made in Sénégal " dans le marché américain.

Mieux, dans ce sillage de partenariat, l'ambassadeur M. Raynor a réitéré au Ministre et au gouvernement sénégalais la possibilité de faire collaborer et d'implanter des sociétés américaines au Sénégal en général et dans le secteur agricole en particulier.