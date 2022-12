Algérie: Appel à valoriser le patrimoine scientifique et intellectuel de l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al-Maghili

ALGER — Des chercheurs et des universitaires algériens et étrangers spécialisés dans le patrimoine islamique ont relevé mardi à Alger l'importance de collecter et de valoriser le patrimoine scientifique et intellectuel de l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al-Maghili, afin de maintenir vivace l'héritage et la mémoire de cette éminente personnalité algérienne, plaidant pour la création d'un centre de recherche africain portant le nom de l'Imam Al-Maghili pour explorer la dimension africaine de sa pensée.

Les participants aux travaux de la deuxième journée du Colloque international d'Alger sur "l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al-Maghili: gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines", organisé au Centre international des conférences "Abdelatif Rahal", ont appelé à collecter l'héritage de cet érudit algérien à partir des manuscrits répartis dans de nombreux pays et à mettre en lumière sa pensée politique et économique.

Dans ce cadre, le Secrétaire général du Haut Conseil islamique (HCI), Bouzid Boumediene, a lancé un appel aux différents Zaouïas d'Algérie, d'Afrique et d'autres régions du monde, visitées par l'imam lors de ses périples scientifiques, à l'effet de "recueillir, valoriser, protéger et œuvrer à numériser les manuscrits en leur possession, pour en faire un corpus scientifique au profit des chercheurs".

L'intervenant a plaidé en outre pour "la création d'un centre d'études africaines portant le nom de l'Imam Al-Maghili pour recueillir sa mémoire et ses manuscrits, de consacrer un musée pour son héritage, et de créer un circuit touristique qui suit le parcours de l'Imam pour approfondir la dimension africaine qui était au centre de sa pensée".

De son côté, le chercheur en patrimoine et directeur de la Bibliothèque nationale d'Algérie (BNA), Mounir Bahadi, a relevé la nécessité de collecter le patrimoine du savant existant dans de nombreuses régions du monde, ajoutant que "les méthodes modernes de restauration des manuscrits permettent une bonne préservation de cette mémoire nationale pour qu'elle soit facilement accessible aux chercheurs".

Il a mis l'accent sur l'importance des manuscrits d'Al Maghili, des textes abordant différents sujets, d'autant que l'Imam a vécu une période historique instable sur tous les niveaux, et lors de laquelle il a œuvré à la réforme religieuse avec une approche modérée prônant le juste milieu.

Le chercheur Othmane Abou Bakr Mouad de l'Université Bayero de Kano (Nigeria), estime que le legs d'Al Maghili "est une production brillante, reflétant la dimension africaine dans sa pensée et son raisonnement dans plusieurs domaines". Le chercheur Laid Djelouli a, quant à lui, suggéré "la création d'une équipe pour collecter son legs gardé dans les zaouïas et les musées, outre sa vérification, son indexation et sa valorisation".

Les travaux du colloque international d'Alger sur "l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al Maghili : gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines" se poursuivent avec des interventions précieuses de l'Algérie mais aussi d'autres pays, abordant les différents aspects du génie de l'Imam Al Maghili, à l'instar de "la thèse politique et le projet d'édification de l'Etat dans la pensée politique chez l'Imam Al Maghili", "la diplomatie dans le message de l'Imam Al Maghili au Calife de l'Emirat de Kano" et "la pensée universelle soufi entre Al Maghili et ses contemporains, indiens et parsis".