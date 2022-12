Soudan: Dr. Idris - L'Accord-cadre politique est une percée importante

Nyala — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Dr. Al-Hadi Idris Yahya, a affirmé que l'accord-cadre politique, qui a été signé le 5 Décembre 2022, constitue une percée importante dans la crise que traverse le pays, et ouvre la voie à une solution permanente et durable aux questions du Soudan.

Son Excellence s'adressait à la séance d'ouverture de la quatrième conférence sur le génie civil, qui s'est tenue sous le slogan "Vers la reconstruction et le développement durable pour promouvoir la paix" à l'Université de Nyala aujourd'hui, en présence du Gouverneur de l'État du Sud-Darfour, Hamid Mohamed Al-Tijani Hanoun et des représentants du gouverneur de la région de Darfour et du Ministère de l'Enseignement Supérieur, ainsi que des recteurs d'un certain nombre d'universités Soudanaises et d'un groupe de savants en génie civil au Soudan.

Dr Idris a appelé les parties qui n'ont pas signé l'accord-cadre politique à prendre une décision courageuse pour le rejoindre et le signer, pour l'intérêt de la sécurité et de la stabilité au Soudan et pour la réalisation des objectifs de la Glorieuse Révolution de Décembre.

Il a souligné que le choix de l'Université de Nyala pour accueillir les travaux de la quatrième conférence sur le génie civil comporte des connotations importantes, car il combine la reconstruction et le développement durable avec la paix et les moyens de la promouvoir.

Le Membre du Conseil de Souveraineté, parrain de la conférence, a salué la tenue de la conférence à l'Université de Nyala, qui, a-t-il dit, depuis son établissement, a contribué aux rôles importants au développement de l'Etat du Sud-Darfour en particulier et de Darfour en général, notamment dans les domaines de la consolidation de la promotion de la paix.

Pour sa part, le Gouverneur de l'État du Sud-Darfour a exprimé l'espoir que les résultats de la conférence contribueront aux projets de développement dans l'État, annonçant une initiative de partenariat entre le gouvernement de l'État et l'Université de Nyala pour coopérer dans un certain nombre de projets d'infrastructure.

Par ailleurs, le Recteurs de l'Université de Nyala, Professeur Mohamed Ali Alloub, a affirmé que les résultats de la quatrième conférence sur le génie civil se refléteront positivement sur le développement durable dans les États de Darfour et du Soudan en général, exprimant ses remerciements et sa gratitude au membre du Conseil de souveraineté, Dr Idris, pour son parrainage de la conférence et son soutien à l'université.

Il convient de noter que la conférence sur le génie civil est une conférence de recherche scientifique, qui est organisée par des professeurs de génie civil au Soudan sur une base régulière tous les deux ans.