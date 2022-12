Soudan: Les OSC et le bénévolat tiennent une conférence de presse sur la Constitution

Khartoum — La Charte de vision nationale pour la correction des concepts - Un groupe d'organisations de la société civile pour le travail bénévole et humanitaire dans sa deuxième édition " Soudanis pour le Soudan" le message national pour améliorer l'environnement politique a tenu une conférence de presse, lundi, au forum de la SUNA, discutant des systèmes de gouvernement dans la constitution et de la manière d'élaborer la future constitution du Soudan.

la responsable de la thèse, Magida Sulaiman,a déclaré que le message national pour améliorer l'environnement politique fait partie du message qui était auparavant présenté dans les médias et vise à corriger et à améliorer les concepts, notant que le Soudan compte plus de 152 partis et près d'une centaine de mouvements armés et trois mille organisations et rassemblements, et elle a dénoncé l'incapacité de chacun à rejoindre le Soudan jusqu'aux rangs des nations développées.

Elle a fait allusion que l'objectif de l'organisation est de corriger les conceptions du peuple soudanais sur la constitution et d'adopter une campagne nationale globale pour une période de quatre mois en distribuant un questionnaire électronique sur la constitution permanente du Soudan.

Le Prof. Yassin Omar Youssef, professeur de droit, a abordé la définition de la constitution comme le contrat que les gens s'accordent pour organiser leurs affaires publiques et y concevoir des systèmes et des structures de gouvernement, ce qui fait du processus constitutionnel une opportunité importante pour l'expression de la volonté du peuple.

Lors de la conférence de presse, un questionnaire sur l'opinion du peuple soudanais sur la prochaine constitution, a été lancé.