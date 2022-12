Soudan: Le Dr Idris arrive à Nyala pour assister à la conférence de génie civil

Nyala — Le membre du Conseil de souveraineté de transition (CST), le Dr. Al-Hadi Idris Yahya, est arrivé aujourd'hui à Nyala, capitale de l'État du Sud-Darfour, où il a été reçu à l'aéroport par le Wali de l'État, Hamid Mohamed Al-Tijani Hanoun et des membres de son gouvernement.

Le membre du CST va prendre la parole lors de la séance d'ouverture de la quatrième conférence de génie civil à l'Université de Nyala.

Il inspectera également les arrangements pour l'ouverture d'un camp pour accueillir et former les forces de sécurité (camp de Domaya à l'ouest de la ville de Nyala) en plus des performances à l'Autorité de la radio et de la télévision.

Les activités de la Conférence de génie civil qui durera des trois jours doivent être lancées dans les locaux de l'Université de Nyala, sous le slogan "Vers la reconstruction et le développement durable pour promouvoir la paix" sous les auspices du Dr. Al-Hadi Idris Yahya, ministre de l'Enseignement supérieur. et le professeur de recherche scientifique Mohamed Hassan Dahab, représentant du gouverneur de la région du Darfour Mufaddal Adam Ibrahim Mufaddal et du gouverneur par intérim de l'État du Sud-Darfour Hamid Hanoun.