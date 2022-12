Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Décembre 2022

Niger : Lutte contre les djihadistes - Des militaires à la retraite mobilisés

Selon Africanews, le Niger a lancé une opération de mobilisation d'anciens militaires et gendarmes à la retraite, en soutien à l'armée qui combat depuis 2015 la violence djihadiste sur plusieurs pans de son territoire, a appris mardi l'Afp de source sécuritaire. Une première opération de mobilisation de 1 000 anciens militaires et gendarmes à la retraite depuis moins de cinq ans a été lancée lundi à Niamey, selon cette source. « Ces 1 000 hommes, une fois mobilisés, n'iront pas directement au front, mais seront destinés à sécuriser des sites importants comme ceux des projets de développement », en zones sensibles, a-t-elle expliqué. (Source : aniamey.com)

Sénégal : Violences parlementaires - Deux députés en garde à vue

Les deux députés de l'opposition qui ont agressé physiquement une parlementaire du camp au pouvoir à l'Assemblée nationale le 1er décembre ont été placés mardi en garde à vue pour, « coups et blessures volontaires et menaces de mort », a indiqué à l'Afp un chef de la police. Ils étaient depuis mardi matin interrogés par la Division des investigations criminelles (Dic, police judiciaire) et recherchés depuis le 3 décembre. Massata Samb a giflé la parlementaire Amy Ndiaye et Mamadou Niang lui a donné un coup de pied au ventre, le 1er décembre au cours du vote du budget du ministère de la Justice, après qu'elle eut tenu des «propos irrespectueux» contre leur chef religieux dirigeant leur parti, selon Massata Samb. (Source : Le Figaro)

Côte d'Ivoire : Prix jeune entrepreneur - Beugré Mambé veut augmenter le montant

Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugré Mambé veut revoir à la hausse l'enveloppe du Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, dans les années à venir (2023-2024). En passant de 200 millions de FCfa actuellement à 300 ou 400 millions de FCfa en vue d'aider un grand nombre de jeunes. Il a fait cette annonce le mardi 13 décembre 2022, à Abidjan, à l'occasion de la cérémonie de proclamation des résultats des délibérations du jury de la 8e édition du Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. (Fratmat.info)

Burkina Faso : Paie des Vdp - Un capitaine soupçonné d'avoir détourné des fonds

L'armée a dit enquêter sur les allégations de malversations financières et de détournements de deniers publics après des révélations du journal d'investigation L'Evènement. Un officier de l'armée Burkinabè, un capitaine, est soupçonné d'avoir détourné 400 millions Fcfa destinés à des supplétifs civils, qu'il disait avoir mobilisés pour participer à l'opération "Laabingol 2". Selon nos informations, il s'agit des Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) du Centre-nord. Mais ces derniers n'ont rien reçu et s'en sont plaints aux moments des faits, sous la présidence du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le bimensuel d'enquêtes s'est fait l'écho des malversations financières des fonds destinés aux VDP. Ainsi, il a fait cas des familles des supplétifs tombés au front qui n'ont pas reçu de prime pour l'inhumation des victimes alors que le Décret de juin 2020 fixe ce soutien étatique à 1.000.000 F Cfa en un versement unique. (Source : Apa)

Guinée : Justice - Alpha Condé bientôt devant la justice ?

Un mandat d'arrêt international sera délivré contre l'ancien président guinéen Alpha Condé qui poursuit officiellement ses soins en Turquie. L'annonce faite par le ministre de la Justice Alfonse Charles Wright qu'un mandat d'arrêt international sera délivré contre l'ancien président Alpha Condé, est intervenue après les déclarations faites par Moussa Dadis Camara accusant l'ex-président Alpha Condé d'être l'un des commanditaires du massacre du 28 septembre. Après avoir essayé en vain de faire revenir Alpha Condé en Guinée, les autorités de transition veulent désormais contraindre leurs homologues turques à extrader l'ancien président guinéen. Celui-ci refuserait de regagner son pays pour se mettre à la disposition de la justice guinéenne qui l'accuse de délits économiques et financiers. « On se demande est-ce qu'au-delà de l'annonce, ce mandat d'arrêt aura l'effet attendu ? Est-ce que la Turquie voudra respecter ce mandat d'arrêt et extrader le président Alpha Condé? C'est une question qui reste posée » assure l'éditorialiste à la DW.

Togo : Trafics de drogues - Les douanes togolaises opèrent une importante saisie de stupéfiants

Les douanes togolaises ont procédé à une nouvelle importante saisie de stupéfiants aux frontières terrestres du pays. L'information a été communiquée ce 13 décembre par la Division d'Atakpamé de l'Otr (Office togolais des recettes), sans indiquer la date de la saisie. Des douaniers togolais ont interpellé à Kpadakpé (sud-Togo, préfecture de Kloto, dans la Région des Plateaux) un camion qui dissimulait soigneusement 3.363 pains de cannabis sur l'axe Ghana-Nigeria, avec transit sur le territoire togolais. Source : (alome.com)

Cameroun : Phénomène « Microbes» - Des voyous envahissent Douala et sèment la terreur

La nuit du 13 décembre n'a pas été de tout repos pour les habitants de Douala confrontés à une horde de jeunes délinquants appelés « Microbes » comme en Côte d'Ivoire. De jeunes délinquants constitués en groupes criminalisés ont jeté leur macabre dévolu sur des paisibles populations au Cameroun ce jour. Avec le même modus operandi que les Microbes d'Abidjan en Côte d'Ivoire, ils arrivent en grand nombre et surprennent les populations dans les rues avec des armes blanches. Violents et surexcités, ils dépouillent tout le monde sur leur passage. (Source : afrikmag)

Rdc : Inondations - 200 morts à Kinshassa

Plus de 120 personnes ont péri mardi à Kinshasa dans des inondations provoquées par une pluie torrentielle, selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement de la RD Congo. Ce chiffre est à revoir à la hausse puisque France 24 parle désormais de 200 morts. Dans son journal du soir, la télévision officielle avait évoqué au moins "une centaine de morts", après un premier bilan de 55 morts fourni dans la journée par la police de la capitale congolaise. A l'issue d'une réunion de crise, le gouvernement a décrété trois jours de deuil national à partir de mercredi, ont précisé dans un communiqué les services du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les inondations ont également causé d'importants dégâts matériels et submergé en début de matinée jusqu'aux grandes rues du centre de la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. (Source : Tv5)

Gabon : Sommet USA-Afrique - Ali Bongo Ondimba à Washington

Le président de la république prend part ce 13 décembre 2022, à la 2ème édition du sommet Etats-Unis-Afrique en présence du président américain Joe Biden et de nombreux présidents africains. Organisé sur l'initiative de l'homme fort de Washington, le chef de l'Etat Ali Bongo a, au cours de l'ouverture de ce deuxième sommet Usa-Afrique, fait partie des dirigeants qui ont opté s'unir pour éradiquer la criminalité liée aux espèces sauvages et améliorer la gestion des forêts. Selon la communication présidentielle, le chef de l'Etat lors de sa prise de parole au Walter E. Washington Convention Center s'est appesanti sur la question environnementale, notamment sur sa gouvernance en Afrique. Et selon lui, « il existe un lien évident entre la gouvernance environnementale et la prospérité économique en Afrique», souligne-t-il avant d'estimer en effet qu'«un investissement dans la conservation est un investissement dans la paix et la sécurité». ( Source : Alibreville.com )

Tchad : Sommet Usa- Afrique – Exception pour Mahamat, les autres putschistes non !

« Par concertation avec l'Union africaine, les pays qui sont dirigés par les putschistes, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, n'ont pas été invités car l'UA les a suspendus », selon Johann Schmonsees, le porte-parole en langue française du département d'Etat américain. Les présidents Assimi Goita du Mali et Mamady Doumbouya de la Guinée ne sont pas invités à Washington, mais Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, lui, fait exception. Aujourd'hui, dans les rues de Washington, des manifestations ont eu lieu, notamment contre Mahamat Idriss Déby. (Source : Dw)

Centrafrique : Violences à Bangui - Un commerçant tabassé jusqu'à l'agonie par des hommes armés

Un homme âgé de 37 ans a été torturé le 07 décembre 2022 par des hommes armés non identifiés. L'acte s'est produit à 35 kilomètres de la ville des Mbrès dans la préfecture de la Nana-Gribizi. La victime a été arrêtée à 35 kilomètres de la ville des Mbrès par six éléments armés non identifiés. L'incident s'est produit dans la zone de transhumance plus particulièrement entre les villages Ngobo et Gazao. Il a été torturé jusqu'à frôler la mort avant d'être relâché par ses bourreaux. Les malfrats ont pris sur lui une somme de quatre cent mille francs Cfa. (Source : abangui.com)