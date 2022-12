Soudan: Inauguration du Forum de construction de démocratie

Khartoum — Le Forum de la construction de la démocratie, organisé par l'Institut international pour la démocratie et les élections et Teeba Press pour la formation de journalisme, a été inauguré hier soir à l'hôtel Corinthia à Khartoum, en présence d'un certain nombre de chercheurs, Dr Abdul Rahim Bilal, Atta Al-Batthani, Professeur Abbas Mohamed Nour, Dr Al-Nour Hamad et Dr Al-Mutasim Ahmed Al-Haj, de représentants d'organisations de la société civile et des médias.

Le forum ouvrira une plate-forme de dialogue démocratique supplémentaire pour combler les lacunes dans le dialuge des questions de la transition démocratique au Soudan.

Le forum vise à établir une plateforme de dialogue démocratique transparente qui contribue à renforcer la construction de la démocratie sur les niveaux sociétaux en assurant l'implication des acteurs de la société civile dans le dialogue pour la construction de la démocratie.

Le forum vise à un large secteur de chercheurs, d'experts et de jeunes, de femmes et d'académiciens de Khartoum et des États, en fonction de leurs soucis et de leur expérience dans les domaines abordés par le forum.

Par ailleurs, le forum cherche également à étendre sa portée en diffusant ses discussions à travers de divers médias à tous les secteurs soudanais.

Le forum discute de divers sujets, le rôle des médias dans le succès de la transition démocratique, de l'éducation démocratique au Soudan, des mécanismes de construction de la démocratie dans la société, le renforcement du rôle des partis au Soudan pour qu'ils deviennent des incubateurs de la démocratie, des jardins d'enfants et des écoles pour éduquer des nouvelles générations de la démocratie.

Le forum abordera également les déterminants de la coexistence pacifique démocratique au Soudan, la discrimination et de l'arrogance, du discours de haine, du tribalisme, de la démocratie et de la construction de la paix sociétale, l'harmonie ou l'antagonisme, la construction de la démocratie Soudanaise dans un environnement régional démocratique.

Le forum examinera aussi l'action positive dans le changement, le droit au développement, la distribution de richesse et l'établissement d'un état de bien-être social, les leçons de démocratie pour les nouvelles générations qui entrent dans le monde des élections, et pour la première fois le nouveau rôle pour le soufisme dans la construction de la modération au Soudan et les organisations de la société civile entre la société et l'Etat.

Il convient de noter que le forum discutera un certain nombre de papiers, dont le premier est un papier préparé par Dr Al-Nour Hamad, intitulé Démocratie en dehors du contexte politique, et un papier sur les médias et leur rôle économique.