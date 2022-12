Sénégal: Financement massif des Pme - Ecobank Sénégal s'approprie le dispositif mis en place par la BCEAO

Ecobank Sénégal s'approprie le dispositif Pme mis en place par la Bceao en faveur du financement massif des Pme.

Selon un communiqué de presse, à cet effet, la banque travaille en étroite collaboration avec les structures d'appui et d'encadrement (Sae). Ces dernières sontagréées par le Comité national de pilotage-Pme (Cnp-Pme) et elles ont pour principale mission d'apporter l'assistance technique nécessaire à toute Pme souhaitant développer ses activités par un recours au financement bancaire.

"Conformément à la vision du Groupe Ecobank en matière de financement de l'économie réelle ainsi que son rôle moteur dans le soutien au développement économique du continent, Ecobank Sénégal s'est résolument engagée à accompagner les Pme sénégalaises ", lit-on dans le document.

L'importance des Pme dans la création d'emplois et d'opportunités pour les jeunes ainsi que leur potentiel dans la création de richesses n'est plus à démontrer. Répondre à leurs besoins de financement est devenu un enjeu stratégique pour la nation. Un enjeu auquel Ecobank Sénégal essaie d'apporter des réponses depuis de nombreuses années notamment des solutions d'accès à des

financements souples et à moindre coût.

C'est à ce titre, qu'Ecobank Sénégal a lancé dès juillet 2020 le dispositif Pme suivant l'instruction 006/2017 de la Bceao avec la mise à disposition de programmes de crédit spécifiquement dédiés. Ainsi, une convention de partenariat a été signée avec 25 Sae agréées au niveau national. Cette collaboration avec les Sae s'inscrit dans un cadre vertueux et créateur de Pme sénégalaises championnes dans leurs activités respectives.

Afin de faire connaitre le dispositif au plus grand nombre et inciter les entreprises souhaitant obtenir des financements à se rapprocher des Sae, Ecobank Sénégal lance une grande campagne d'information.

" Depuis sa création, notre groupe s'engage en faveur des Pme. Au Sénégal, nous sommes fiers d'agir dans le sens de cet engagement et ainsi à travers les partenariats avec les structures d'Appui et d'Encadrement, de soutenir concrètement les Pme dans leur besoin de financement. Chez Ecobank, nous continuons d'innover pour les Pme en développant des solutions technologiques simplifiant l'accès aux financements, d'accompagner les porteurs de projets en proposant des programmes spécifiques mais également d'investir pour renforcer nos moyens techniques et humains pour stimuler et accompagner les PME, véritable force motrice de l'économie ", déclare Sahid Yallou directeur général de Ecobank Sénégal.

Ecobank Sénégal est une filiale du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 13000 personnes au service de plus de 32 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 35 pays Africains.

Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.