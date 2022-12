Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Le réseau des juristes spécialistes des médias se met en place

L'atelier de création du Réseau des juristes spécialistes des médias a été organisé, le 10 décembre, à Pointe-Noire, dans le cadre du projet "Promouvoir l'établissement des réseaux de juristes des médias à l'échelle mondiale financé par le Fonds mondial pour la défense des médias", instauré par l'Unesco.

L'atelier a été organisé par Global Participe, partenaire du Centre pour le droit et la démocratie, une organisation internationale basée au Canada qui met en œuvre ce projet. "Global Participe focalise son action pour le respect et la mise en œuvre du 16e objectif du développement durable : la paix, la justice et des institutions solides. Il faut donc se saisir de la volonté politique exprimée dans notre Constitution pour accompagner la démarche des gouvernants vers plus de transparence, de justice, de paix. Mais ceci ne peut être possible que si nous avons des médias libres, indépendants et pluralistes, bénéficiant de la liberté d'information et d'expression, indispensable au bon fonctionnement de la démocratie", a dit Ivan Ngoy Kibangou, directeur exécutif de Global Participe. "La liberté des médias contribue, en effet, dans une large mesure à la protection de tous les autres droits de l'homme", a-t-il assuré.

Ainsi, après examen et adoption des textes réglementaires du réseau, les participants à l'atelier ont mis en place les instances du réseau. Le conseil d'administration est dirigé par Me Gabriel Mavangha, avocat à la Cour. Ornela Kouanga, journaliste, est la vice-présidente et Equateur Denis Nguimbi, journaliste, en est le rapporteur. Quant au Comité exécutif, il est dirigé par Me Romain Ngayikou Ongouagnon, avocat à la Cour, membre du conseil du barreau et président de la Commission des droits humains du barreau de Pointe-Noire. Ivan Ngoy Kibangou en est le secrétaire et Me Doriane Babela la trésorière.

Le réseau de juristes spécialistes des médias rassemble des professionnels de droit afin de les aider à approfondir leur compréhension de la liberté des médias et de la liberté d'expression ainsi qu' à défendre ces droits. Il veut être un moteur de développement du droit des médias, en adéquation avec les droits humains, et offrir aux membres la possibilité de communiquer, de coopérer, de renforcer leurs capacités et d'entreprendre en commun des actions de sensibilisation et de plaidoyer, contribuer au développement du droit des médias pour en faire une spécialisation juridique professionnelle reconnue. Signalons que la Journée internationale des droits de l'homme a été célébrée le 10 décembre sur le thème " Dignité, liberté et justice pour tous". L'appel à l'action est "Stand up human rights".