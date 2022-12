Congo-Brazzaville: Développement - Les collectivités locales édifiées sur les ODD à promouvoir

Placée sur le thème " Administration du territoire : défis et perspectives ", la conférence des préfets élargie aux présidents des Conseils départementaux et municipaux, tenue du 7 au 10 décembre à Kintelé, a été une véritable occasion d'échanges et de partage de connaissances.

Les participants ont, en effet, suivi plusieurs communications dont celle portant sur les Objectifs de développement durable (ODD) à promouvoir dans la mise en œuvre des actions de développement local ; les moyens permettant aux collectivités locales de capter les financements des partenaires au développement dans la mise en en œuvre de leurs programmes et projets. Le ministre délégué, chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, à qui revenait la charge de dérouler cette communication, a rappelé que la décentralisation est une politique de gestion administrative consacrée en République du Congo en norme constitutionnelle.

Développant les différents axes, le ministre délégué a évoqué quelques dispositifs nouveaux de renforcement de la décentralisation et du développement local. " Le renforcement de la décentralisation et du développement local nécessite, dès à présent, un dispositif nouveau, utilisé déjà avec succès dans certains pays africains. Ce dispositif innovant permet d'aider les collectivités locales, en fonction de leurs spécificités; d'élaborer les programmes et projets; de les structurer; d'identifier les financements et d'accompagner leur mise en œuvre ", a-t-il expliqué.

Il a, dans son exposé, cité les différents domaines qui sont de la compétence des collectivités locales, conformément à la loi fondamentale de 2015. Il s'agit, entre autres, de la planification, du développement et de l'aménagement du département ; l'urbanisme et l'habitat ; l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire ; la santé de base, l'action sociale et la protection civile; la prévention, la réduction des risques et la gestion des catastrophes ; l'environnement, le tourisme et les loisirs ; le sport et l'action culturelle; l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture. A cela s'ajoutent l'administration et les finances ; le commerce et l'artisanat ; les transports ; l'entretien routier ; le budget de la collectivité locale.

Décentralisation comme véritable vecteur du développement territorial

Juste Désiré Mondelé a également sensibilisé les préfets et présidents des Conseils départementaux et municipaux aux axes d'intervention de leurs actions. Il a, par exemple, souligné l'interaction Plan national de développement 2022-2026, développement local et localisation des ODD ; l'élaboration des programmes et projets structurants de développement à l'échelle locale ; la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des programmes et projets de développement territorial ; la coopération décentralisée, un des leviers du développement local.

Parlant de la synergie entre les entités déconcentrées et décentralisées, le ministre délégué a rappelé les attributions d'un préfet et d'un président du Conseil départemental ou municipal. Selon lui, le préfet est le représentant de l'Etat dans le département et exerce, à ce titre, conformément à la loi, le contrôle des actes des autorités locales décentralisées et de leurs établissements publics ayant leur siège dans le département. Le président du Conseil départemental ou le président du Conseil municipal est, par contre, le chef de l'exécutif du département ou de la commune. A ce titre, il exerce le pouvoir règlementaire par voie d'arrêté ou par tout autre acte.

Ce qui passera également par la mise en place de l'Agence nationale pour la décentralisation et le développement local ; l'élaboration d'un programme de développement urbain et d'un programme de développement rural. " En définitive, la République du Congo a mis un accent particulier sur la décentralisation comme véritable vecteur du développement territorial. Ce qui traduit sans nul doute son intérêt pour le développement des collectivités locales, lequel vise le bien-être de la population ", a précisé Juste Désiré Mondelé.

Il a, enfin, annoncé l'organisation, courant février 2023, d'un Forum sur la décentralisation et le développement local. Le but étant d'obtenir l'adhésion et la contribution de toutes les parties prenantes à ce processus.